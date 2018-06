DIEGO Y LA SEGURIDAD

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay que tomar nota del compromiso que cuando despache en Palacio, asume el candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhué:“No vamos a depender de la Federación en la seguridad”.Y eso no significa que no va a necesitar y debe exigir apoyo Federal en tan complejo lío. Lo que quiere transmitir es que no se atora en el discurso de reparto de culpas y se enfocará en trabajo, y más trabajo.El argumento de que nos abandonó la Federación, cierto o no, ya no vale. Diego apuesta a una reestructura de la Administración y con ahorros poder invertir más en la seguridad. Se dice fácil pero...Diego Sinhue aún no gana pero ayer se atrevió a soltar ante los medios de comunicación el primero de los nombres de su gabinete: el de Gerardo Morales para repetir como secretario de Desarrollo Social y Humano, dependencia que le entregó y al que bien conoce pues fue su Subsecretario de Administración e Inversión. En el sexenio olivista fue quien cerró de Secretario de Desarrollo Agrolimentario y Rural.Diego no quiere un titular que meta grilla al interior del PAN, del gabinete y mediáticamente como un perfil que pudiera empezar a construir una futura candidatura a la Gubernatura, o sea no quiere otro Sinhue o un Éctor Jaime Ramírez, al menos no en un arranque. Va por un técnico que no haga sombra.A ninguno otro del gabinete le da un espaldarazo, pero tampoco veta a nadie. Su jefe de Comunicación de la campaña, Juan Aguilera, no regresaría a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pero tiene abierta la puerta de volver al último encargo, la Dirección de TV4, falta diga sí.El pasado 6 de junio 35 panistas de viejo cuño emitieron un posicionamiento invitando a la ciudadanía a votar por el candidato de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés. Entre ellos están cuatro guanajuatenses: los exgobernadores Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks; el extitular de la Profeco en la era foxista, Carlos Arce Macías; y el jefe nacional del PAN, Luis Felipe Bravo.No tiene nada de raro que panistas llamen a votar por el candidato de su partido, pero sí hay que decir que al menos en el caso de tres de los de casa, no siempre estuvieron de lado de Anaya Cortés. Juan Carlos se despidió de su aspiración presidencial con un duro pronunciamiento sobre las formas antidemocráticas del queretano para hacerse de la candidatura, y lo mismo le criticaron los “carlos”.En la carta publicada en medios nacionales los panistas de viejo cuño resumen su causa: “Fuimos luchadores de la democracia en tiempos difíciles y peligrosos. Sabemos de lo duro que fue conquistarla y entendemos a plenitud el peligro de perderla, bajo el influjo de un mesianismo desgarrador”.Desde la casa de campaña de Ricardo Anaya fue el síndico con licencia de León, Carlos Medina, quien encabezó el pronunciamiento contra lo que llamó en el “mundo un populismo rampante y desbocado que en México tiene a un mesías tropical que lo representa” (Andrés Manuel López Obrador). En tuiter el panista opina que las encuestas volverán a fallar porque la sociedad no quiera dar su real opinión.La trinchera en la que Medina Plascencia y de Bravo Mena tienen el compromiso de aportar a Anaya Cortés es la de Guanajuato, el primero como coordinador del Plan de Gobierno del candidato Diego Sinhue y el segundo como el jefe de campaña. La meta es darle un millón 400 mil votos al queretano.Juan Carlos Romero, senador con licencia, es hoy candidato a la diputación federal por el distrito 04, que para nada es un flan pues en ninguno de los municipios que lo integran gobierna hoy el PAN (Guanajuato, San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión). Y el otro panista capitalino, Carlos Arce, es hoy la voz más reflexiva y autocrítica del PAN, de sus representantes y gobiernos, y deben escucharlo.Por cierto Sinhue y su equipo esperan al menos otras dos visitas de Ricardo Anaya en fechas y municipios por confirmar. Lo quieren en Guanajuato, Irapuato, León, y los Pueblos del Rincón. “Fácilmente vamos un dos a uno, sin soberbia”, comenta Diego, pero apretará el acelerador por dos cosas: ganar ampliamente y con ello legitimar su elección, y, dos, cumplir a Ricardo el millón 400.El candidato del PRI a la alcaldía de León, Clemente Villalpando Padilla, ya también publicó sus declaraciones 3de3 (patrimonial, fiscal y conflicto de intereses) en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana. El primero a ese mismo cargo que desde un inicio lo presentó fue el candidato de Movimiento Ciudadano, doctor Daniel Malacara Doblado.Se conformó la primera Asociación de Operadores Turísticos de Guanajuato con 20 empresas.El secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera, encabezó la toma de protesta de la asociación que preside Oscar Iván Lara Chávez, de la Agencia de Viajes Passus Liberi; Adriana Ortega Centeno, de Luces Mexicanas, es la secretaria; y Luis Hernández, de Gol Running Tours, el tesorero.El objetivo es generar juntos estrategias de capacitación, operación, comercialización y promoción.El segmento de la Cultura representa el 24% de los turistas que visitan la entidad.