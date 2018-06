Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. ¿Sabía que un 80% de las importaciones de calzado que entra a México es procedente de Vietnam y China? Esto sin CPTPP que lo ampare, imagine usted, una vez que entre en vigor este tratado comercial, ¿cuál será el desenlace?Para la CICEG, que preside Luis Gerardo González García, la proyección es que en los primeros cinco años comiencen a perder vida las primeras empresas y por ende comience el desempleo, pero en una década la proyección es que además de mantenerse esta situación se pierda el 40% del mercado interno, así como la estabilidad y desarrollo de regiones importantes del país.Mariana González, Gerente de la Defensa de la Industria en representación de Alejandro Gómez Taméz (que estuvo ausente por estar en el evento de Concamin nacional, de la cual más adelante le platicamos), charló con empresarios del calzado con respecto al cómo actuar luego de que entre en vigor el TPP11 del cual se requiere de que al menos 6 países firmen y que a propósito el primero fue México.La funcionaria de la Cámara del Calzado dejó en claro que Vietnam no es una economía de mercado, porque a sus empresas se les permite reducir o incluso eliminar el Impuesto al Valor Agregado.Cuentan con incentivos fiscales: por ejemplo las PyMES a partir de 2016 durante cinco años pagan únicamente el 20% de ISR a comparación a México, país en donde se paga el 30%, y a eso sumemos la carga fiscal que en el papel ya los pone en una clara desventaja.Otro tema no menos preocupante, mencionó González es la gran cantidad de empresas de origen chino que están en Vietnam, y aprovechan su mano de obra barata para fabricar sus productos ahí, y pues como es sabido, hablar de China es hablar del principal proveedor de insumos en el sector calzado a precios sumamente bajos, quien lo sabe y lo aprovecha es Vietnam que importa un 55% de sus insumos.Otro beneficio que tienen las empresas de Vietnam son las opciones de financiamiento a tasas competitivas.Si una empresa en Vietnam solicita financiamiento, únicamente paga el 6.96% la tasa, pero en cambio si nos vamos a una empresa China que está en Vietnam, -en China lo que sobra es dinero para prestar- y los chinos tendrán que pagar una tasa prácticamente nula.Y aún hay más, pues su mano de obra es 50% más barata que la de México y sus empresas 37 veces más grandes. “Si sumamos todos estos puntos tenemos un monstruo al que nos vamos a enfrentar”.En el CPTPP para que un país miembro pueda hacer uso de los beneficios arancelarios a los que tiene derecho tiene que cumplir una regla de origen.La encargada de la defensa de la industria explicó a los fabricantes que la regla de origen en todos los tratados especifica el valor de contenido regional que tiene que tener un producto para que sea considerado originario; en el tema específico del calzado en el CPTPP únicamente establece que en el calzado debe existir un salto de capítulo, esto significa que los vietnamitas podrán importar el 100% de sus insumos, así que van realizar una transformación simple hasta convertirlo en calzado terminado con mano de obra mucho más barata -al producir en China- y se va considerar un producto originario de Vietnam.Para complementar el tema, se expusieron los plazos de desgravación inmediata que tendrá el calzado estableciéndose plazos inmediatos a 13 años.Al tratarse de una desgravación lineal: en el primer año será de 27%, al año cinco el arancel con el que el calzado estará protegido será del 18.5% para llegar al año con un arancel del 6.9%.Es decir, la desgravación anualmente tendrá una reducción de un 2.3%.“Ese tiempo es el que realmente se tiene para transformar la industria, así que si su calzado va tener desgravación, es momento de actuar, de apostar por la innovación, hacer las cosas diferentes. No se quede cruzado de brazos pensando que no va a pasar nada”.En esta lucha es de suma importancia la actitud y toma de decisiones con las que el industrial haga frente al reto, pero sin duda el respaldo de las autoridades de gobierno será fundamental para la protección del sector.Por ejemplo, para evitar el contrabando técnico; porque muchos importadores, apunta Mariana González, van a querer sacar provecho a que las aduanas no revisan correctamente sus mercancías y si saben que hay 15 fracciones que se van a desgravar inmediatamente van a clasificar dolosamente el calzado en esas fracciones con el fin de evadir el pago de aranceles.¿Qué sigue? En el plan de trabajo acordado hasta ahora con un par de reuniones de los zapateros con funcionarios públicos, como Ildefonso Guajardo, titular de Economía, se propuso iniciar diálogo con Vietnam en busca de acuerdos bilaterales en temas de intercambio de información aduanera (verificar que lo que sale de Vietnam sea lo que llegue a México para evitar subvaluación y triangulación de mercancías) y realizar propuestas de cambios a la normatividad (reglas generales de comercio exterior) con el fin de que la autoridad tenga más elementos para desechar valor de las mercancías cuando éstas están subvaluadas.Ayer, Francisco Cervantes Díaz tomó protesta como presidente de la CONCAMIN, luego de que Manuel Herrera Vega concluye su ciclo en la Confederación.En el evento realizado en la residencia de Los Pinos, estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto con quien los empresarios platicaron de diversos temas entre ellos la inseguridad del país, la implementación de la política industrial, la situación macroeconomía y la renegociación del TLCAN.En el consejo directivo del empresario Cervantes hay seis guanajuatenses: José Abugaber Andonie, Ricardo Alaníz Posada, Luis Gerardo González García, Alejandro Gómez Taméz, Javier Plascencia Reyes y Ernesto Vega Guillot.