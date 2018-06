De personas brillantes y esferas de colores 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unas semanas vi en Twitter un video donde mostraban un montón de esferas de colores revueltas que caían en medio de un laberinto vertical. Por alguna razón, cada una de las esferas chocaba con las paredes hasta llegar con el resto de su mismo color. Miles y miles de bolitas de cristal clasificándose en un arcoíris increíble.Pues me quedé obsesionada con el asunto. Textualmente el post decía así: “Las bolitas d colores se colocan juntas solas x la resonancia d los cristales d cuarzo. Cada color tiene 1 resonancia distinta. D la misma manera nos agrupamos las personas q vibramos en la misma frecuencia. Así es como funciona el universo.”Obviando el recurso de faltas de ortografía, para comerse algunos caracteres, me intrigó muchísimo el saber si eso aplicaba a mi forma de elegir mis propias amistades. Pasé semanas analizando a mis amigos más cercanos y pensando que si tenía tantos con buenas “vibras”, eso quería decir que algo bueno de eso yo también lo tenía. Luego recordé que no siempre he estado rodeada de gente amable, y se me rompió el esquema. Lo sé, soy bastante impresionable; quiero pensar que es más “Joi de vivre”, que necedad.Luego me enteré en el periódico, (porque sí, la viralidad del tema llegó hasta la prensa), que todo era un montaje. Que mis ilusiones eran falsas. Que todo era mentira y que yo había caído como quien todavía cree que pedirle un deseo a una estrella fugaz te ayudará a pasar el examen de física para el que no has estudiado en lo absoluto.Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había visto la luz. Recordé que, en gran medida, todo lo que he aprendido se lo debo a gente inteligente, que todo lo que he soñado se lo debo a gente que nunca le ve el “no” a la vida, que todo lo que quiero ser tiene partes de la gente que he conocido y que esa mezcla de todas esas influencias me hace ser a mí como soy ahora.El otro día, en una conferencia mucho más seria que lo que circula por internet, me presentaron el perfil de la nueva generación “Z”. Sí, señoras y señores, hay vida después de los “Millennials”. Si nos tenían miedo, esperen a ver los que vienen detrás, porque vienen “reloaded”.Una de las características de esta generación es que son autodidactas, maduros y buscan un empleo que impacte al mundo. Maman la cultura “Do it yourself “, desde que aprendieron a gatear. Es más, aprendieron a gatear gracias a un bebé que colgó en su canal de youtube cómo el intercalar pierna derecha con brazo izquierdo mejoraba su coordinación motriz. Les gustan las marcas comprometidas con una causa y ellos mismos se enamorarán de una idea e irán por la vida mostrando que son ecológicos, feministas, “animal friendly”, cero discriminación, inclusión social, etc.Todo lo que el resto de generaciones aspiramos a ser. No son perfectos, pero son la esperanza del mundo y deseo que, al menos la mayoría, sean fieles a sus características.Ya sabía yo que admiraba a mi hermana 9 años menor que yo y ahora entiendo el por qué. Pues bien, sea verdad o no lo de las esferas de cristal, creo que es cierto que tu forma de pensar y actuar atrae a la gente que te aportará o te restará. Por mi parte estoy en la búsqueda y captura de más esferas (personas) que vibren con colores brillantes e inspiradores.