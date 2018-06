Ubican sectores de riesgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La industria de la construcción y del calzado son las que más riesgos se presentan para los trabajadores leoneses, señaló la subdelegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dulce María Alcantar Rojas.Durante la presentación de la décimo sexta edición de la Semana de la Cultura Laboral, la funcionaria federal detalló que tiene registrados cerca de 250 incidentes laborales en León.Entre los sectores de más riesgo, dijo es el de la construcción donde se reportan obras que se les vienen abajo a los trabajadores.“De repente no usan el equipo de protección , el personal no está capacitado y es cuando ocurren los desafortunados accidentes”.La funcionaria indicó que también “aquí en León tenemos que en el sector calzado los trabajadores no saben manejar la maquinaria y es cuando ocurren los accidentes”.Aunque también enfatizó el hecho de que la circunstancia en la que más suceden los incidentes laborales, es en el trayecto hacia los centros laborales.Ante la importancia de la capacitación, se presentó ayer la edición 2018 de la Semana de la Cultura laboral, la cual pretende, “incrementar la competitividad de los trabajadores, su desarrollo personal y disminuir los riesgos de trabajo”.Alcantar Rojas y el director general de promoción y desarrollo laboral de la Subsecretaría de Trabajo estatal, Luis Fabian Ortiz Trillo, destacaron que en la medida que los trabajadores se capaciten, se logrará una mayor productividad y se mejorarán las condiciones en sus centros laborales.En este evento que se realizará del 11 al 15 de junio en la Universidad Iberoamericana, se impartirán más de 80 cursos entre las 9:00 am y las 7:00 pm, en temas relacionados a seguridad, desarrollo humano integral y normativa laboral.Se espera la asistencia de más de dos mil personas no solamente de León ya que, “en otros años, y esperamos que en este también, tengamos presencia de otros municipios”. Destacaron que el evento es abierto a todo publico que quiera capacitarse, y se otorgarán reconocimientos por su participación en los talleres.