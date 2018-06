Condenan a joven 50 años de cárcel por contagiar intencionalmente VIH

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras su confesión,En un principio, el joven fue arrestado por tenencia de drogas. Pero las autoridades judiciales se enteraron de que también veía y distribuía vídeos de pornografía infantil. Al ir a comprobarlo en su teléfono móvil, encontraron otro delito.El fiscal, Stuart Cearley, afirmó que Koch planeaba acudir a una cita doble y no decirles a los involucrados nada sobre su situación. "No puedo sacar de mi cabeza esto. ¿Lo he entendido bien? El señor Koch contrajo VIH intencionadamente para infectar a otros?", le preguntó a Cearley el juez Robin Green. "Sí", contestó el fiscal.En los ochenta y primera mitad de los noventa del siglo XX, el diagnóstico de VIH era una doble condena: la muerte social, ya que el desconocimiento y el estigma de la enfermedad eran terribles, y a la física. Todo cambió en 1996 gracias a un nuevo régimen de tratamiento que permitió que ya no se hable de un mal mortal, sino crónico. Tomando medicación por lo general el virus queda bajo control y no hay prácticamente riesgo de contagio.