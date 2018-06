Estos son los 5 volcanes más peligrosos del mundo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De acuerdo con el Servicio de Geología de Estados Unidosy hasta hoy no se conoce a ciencia cierta un método para la detección y prevención del momento de una erupción volcánica.En De10mx, de EL UNIVERSAL, te presentamos la lista de los volcanes más activos del mundo:Se coloca como el más activo de Europa y en los años recientes han contabilizado hasta veinte grandes erupciones, la última ocurrió el pasado 17 de marzo de 2017. Está ubicado en la zona de Catania y cuenta con más de 3 mil 332 metros de altitud, por lo que su es cráter visible desde todos los puntos de esa región.Desde el año 2006 en que tuvo varias erupciones no había despertado hasta el pasado 27 de abril que volvió a escupir humo, fuego y lava. Está situado en el Océano Índico, es uno de los dos volcanes que hay en la isla, el otro es el Piton des Nieges.En 2010, este volcán entró en erupción después de casi un siglo en silencio, la cual abrió una grieta de casi un kilómetro de longitud. Está ubicado a 120 kilómetros al este de Reikiavik, el Fimmvorduhals es un volcán subterráneo.Es el más joven de los volcanes y está localizado en Isla Grande de Hawai, es también uno de los más grandes del planeta. Desde 1983 entró en erupción y desde entonces se mantiene activo.Está ubicado en el Pacífico Sur en la isla de Tanna y tiene apenas 361 metros de altitud, lo que hace que sea uno de los volcanes más accesibles del mundo. En permanente erupción aunque hasta ahora no ha representado un gran peligro.