Filtran audio de Ministro sobre Brexit

"Mi experiencia ha sido que un enfoque de colaboración generalmente es más productivo que un enfoque de confrontación", expresó el funcionario desde una conferencia en Berlín.



"Es tan pequeño y hay tan pocas empresas que usen ese borde con regularidad, es simplemente increíble que permitamos que la cola mueva al perro de esta manera", dijo.



"Hay que enfrentar el hecho de que ahora puede haber un colapso. ¿OK? No quiero que nadie se asuste durante la crisis. Al final va a estar bien", agregó Johnson quien afirmó que el Brexit será irreversible y sucederá, el riesgo es que no sea el que queremos.



"A menos que impulsen el cambio, y tengan las agallas para ir por una política independiente, nunca obtendrán los beneficios económicos del Brexit. Nunca obtendrá los beneficios políticos del Brexit", añadió Johnson.



"No quieren ninguna interrupción de la economía. Por lo tanto, están sacrificando todas las ganancias a medio y largo plazo por temor a una interrupción a corto plazo" enfatizó el Ministro sobre el Departamento del Tesoro.



"La Primer Ministro probablemente también esté de acuerdo con él", dijo al Daily Politics de la BBC.



La Premier Theresa May se vio obligada a aceptar la fecha límite de diciembre de 2021 para acordar cualquier acuerdo interino después de que el Secretario del Brexit, David Davis, amenazara con renunciar.



En una charla con reporteros camino a la cumbre del G7 en Canadá, May se negó dos veces a dar una garantía de que la fecha final no se saldría de eso.



En Bruselas, el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo que la propuesta solo podía aplicarse a Irlanda del Norte, no al Reino Unido en su conjunto, y cuestionó si los arreglos temporales eran aceptables, diciendo a los periodistas que la barrera significa que hay un respaldo.

