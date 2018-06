Trump dice que Melania tuvo operación de 4 horas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"La primera dama está muy bien. Allá", dijo Trump, señalando hacia la Casa Blanca desde el área de salida de autos al partir hacia Quebec. "Y ella quería ir. No puede volar por un mes, dicen los doctores. Ella tuvo una gran operación. Eso fue como una operación de casi cuatro horas. Y ella está muy bien. Allá"."Es una gran primera dama", agregó.La oficina de la primera dama dijo el 14 de mayo que ella se había tratado una afección benigna de un riñón. Pasó cinco días en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, afuera de Washington, y regresó a la Casa Blanca el 19 de mayo para continuar su recuperación.Stephanie Grisham, portavoz de su oficina, declinó dar detalles, citando el derecho de la primera dama a la privacidad médica."El comunicado que yo divulgué el 14 de mayo está correcto", dijo Grisham el viernes en un correo electrónico. "La señora Trump tuvo una exitosa operación de embolización. Ella todavía no puede realizar viajes internacionales, y está muy bien".Médicos que no participaron en el cuidado de la primera dama pero que están familiarizados con la operación dicen que lo más probable es que la intervención fue usada para remover un tipo de tumor renal no canceroso llamado angiomiolipoma. Es un procedimiento mínimamente invasivo en el que los médicos inyectan un catéter por los vasos sanguíneos de los riñones para hallar el que esté alimentando el tumor y así bloquear el flujo de sangre y evitar que siga creciendo.El doctor Lambros Stamatakis, del Hospital MedStar Washington, dijo que esta operación puede tomar varias horas porque se necesita tiempo para encontrar el vaso sanguíneo correcto.