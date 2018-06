Trump no invitará al nuevo campeón de NBA a la Casa Blanca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, han sostenido que sus equipos no tienen interés en una visita."Yo no invité a LeBron James, y no invité a Steph Curry. Nosotros no vamos a invitar a ninguno de los dos equipos", indicó Trump a los reporteros el viernes.El presidente canceló una visita de los Eagles de Filadelfia para conmemorar su triunfo en el más reciente Super Bowl luego que la mayoría de los jugadores del equipo de la NFL decidieran que no iban a acudir.Sin embargo, Trump se dijo feliz de recibir a los Capitals de Washington, que acaban de obtener la Copa Stanley de la NHL."Si quieren estar aquí, es el mejor lugar de la Tierra. Yo estoy aquí. Si no quieren estar aquí, no los queremos", añadió el mandatario.