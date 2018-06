Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Comer en exceso a la larga puede perjudicar tu salud, pues podrías aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.Sin duda poner atención a tu salud y tu alimentación es un paso importante y necesario. Es por ello que aquí te traemos estos consejos para que sepas cómo evitar comer de más.El agua resulta ser un gran aliado que te ayudará a minimizar la cantidad de alimento que consumas. Tomarla antes de la comida, te ayudará a controlar el hambre y te mantendrá hidratado.Si eres de las personas que tienden a comer y no por sentir hambre, definitivamente estás comiendo en exceso. Por lo que es necesario que identifiques el hambre real de un simple antojo o costumbre. Si sientes retortijones, vacío en el estómago, náuseas, irritabilidad o dolor de cabeza, esa es la sensación de hambre.Comer rápido también es una de las causas de ingerir alimentos que nuestro cuerpo no requiere. Pues al estómago le toma alrededor de 20 minutos enviar una señal al cerebro de que se encuentra satisfecho. Puedes tomar un sorbo de agua después de cada bocado para ampliar el rango de tiempo de tu comida, por lo que comer lentamente será un buen método para evitar comer de más.También, la experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda que por cada bocado dejes los cubiertos sobre la mesa y te tomes tu tiempo para masticar.Por su bajo contenido en calorías, las frutas y las verduras son ideales para acompañar tus comidas. La mitad de tu plato ocúpala para colocar tres raciones de verdura y una de fruta. Y si después de terminar sigues sintiendo hambre procura comer más verduras.Muchas personas suelen recompensar su esfuerzo ante las dietas o por comer saludable, comprándose algún postre o comida chatarra, pero puede resultar contraproducente para tu objetivo. En vez de hacer esto intenta recompensarte de otra manera que no influya en tus metas alimenticias. Por ejemplo con actividades que sean de tu agrado.Intenta consumir alimentos calientes o tibios ya que envían más señales de saciedad al cerebro que las frías, puedes intentar con un caldo al iniciar tu comida, pues te calmará el hambre y evitará que comas en exceso. Fernanda Alvarado nos dice que "para comer menos y te sentirse satisfecho es bueno incluir una sopa incluso en la cena. Pueden ser caldos desgrasados, sopas o moler verduras y hacer una crema, pero en lugar de crema se debe usar agua y leche descremada".Termina las comidas principales con chocolate oscuro (al menos 70% cacao), así aumentará la producción de serotonina y te ayudará a mantener controladas las ganas de seguir comiendo.