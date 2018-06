Colonos se quejan de servicio de limpia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es basura un problema en San Francisco del Rincón, luego de las constantes quejas que se han generado por la recolección de los desechos, se ha optado por adquirir camiones para el servicio.Desde hace varias semanas, se reportó la queja ciudadana con respecto a las fallas que se identificaron cuando el servicio de limpia no hacía los recorridos correspondientes en la ciudad.Los habitantes comenzaron a manifestar molestia porque los desechos no se recogían, lo que a su vez ocasionaba que luego terminaran esparcidos.Sin embargo el problema se generalizó en diferentes calles y colonias, en donde el problema ha persistido, a pesar de que se redoblaron esfuerzo en Servicios Públicos.En la pasada sesión de Ayuntamiento, se tomó el tema, ya que las autoridades señalaron que era indispensable la adquisición de nuevos camiones para el servicio de limpieza, ya que ésta había sido la razón de los problemas antes mencionados.La situación generó la inquietud de algunos de los regidores, ya que en el caso de la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sélika Irene Pérez, reiteró que para el municipio no es viable ser responsable del servicio de recolección de basura.Mientras que el regidor Antonio Morales, del partido Verde, indicó que no considera que la compra de solo dos camiones recolectores sean la solución al problema que se tiene con la basura en la ciudad.Esto, debido a que se indicó que el persona en ocasiones incluso tiene que triplicar turnos, y que al menos 10 vehículos, entre camiones y camionetas, están fuera de uso.Por lo que se argumentó la importancia de contar con más parque vehícular y personal calificado.Se defendió que existen elementos comprometidos con su trabajo, aunque de la misma manera se mencionaron los errores.Finalmente se aprobó la compra de 2 camiones recolectores, con una inversión de 3 millones 650 mil pesos, entre ambos; esto a través de licitación pública, ya que se hará uso de recurso del Fondo II, por lo que se tienen que esperar los tiempos correspondientes para la señalada adquisición.