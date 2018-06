¿Es el país que queremos? (2)

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México está pasando por varias crisis, entre ellas la Económica y la Electoral.Respecto a la económica, a pesar de los muchos problemas que enfrentamos, el viernes pasado, nos amanecimos con la noticia, de que Estados Unidos gravará las importaciones que haga de sus socios comerciales, entre los que se cuenta nuestro país, mediante aranceles impuestos por esa nación, del 25% para el acero y 10% para el aluminio. Ya había amenazado Trump, con imponer esos aranceles, y sin embargo había pospuesto la entrada en vigor de los mismos, una y otra vez, principalmente condicionándolos a la aprobación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, del que somos socios junto con Canadá. Creímos que se trataba de una más de las balandronadas a que nos tiene tan acostumbrados el presidente de los Estados Unidos, pero esta vez se convirtió en una triste realidad. Aunque abiertamente no ha mencionado Trump, que el TLC estuviera ligado en su aprobación a los aranceles mencionados, en los hechos lo estamos viendo. Principalmente se ha visto pospuesta su aprobación, por la intransigencia de los Estados Unidos. Dos son las causas evidentes de la no aprobación del mismo: la del contenido por parte de Estados Unidos en la composición de los automóviles que son fabricados dentro del TLCAN y la famosa cláusula denominada Sunset, que le da vigencia de sólo cinco años al tratado, lo que es inadmisible y ha sido defendido valientemente por nuestros representantes y por los representantes de Canadá. Son muchos los productos que utilizan el acero o el aluminio en la fabricación de los diferentes artefactos entre ellos los automóviles y muchas otras cosas, así como el aluminio, pues simplemente las latas de atún llevan como componente esencial dicho producto. Esto no repercute simplemente en nuestro país, sino en todo el mundo incluyendo a los Estados Unidos, ya que sus habitantes tendrán que pagar más caros los productos que lleven acero o aluminio en su fabricación. Una de las industrias que se verá seriamente afectada, será la industria automotriz, que aquí en México genera alrededor de 706,000 empleos directos e indirectos, según el INEGI, ya que se verá seriamente afectada la fabricación de los mismos, frenando la exportación que ahora hacemos. Es una verdadera guerra comercial la que está desatando Trump, pues no incluye solamente a nuestro país, sino a Canadá y a la Unión Europea, países -incluyendo el nuestro- que están pensando en tomar medidas semejantes respecto a la importación de los EU de diversos productos, afectando las importaciones hasta el monto equivalente a los aranceles que impone Estados Unidos. México gravará a los Estados Unidos, por un equivalente a 4,000 millones de dólares que es una cifra similar a la que nos afecta con los aranceles impuestos. Entre varios productos que México gravará a los Estados Unidos, son los aceros planos (lamina caliente y fría incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos, que en su conjunto representan un monto equiparable por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Los canadienses, por su parte, gravarán además de los bienes siderúrgicos, la salsa cátsup, jugo de naranja, salsa de soya, purés, nueces, lavadoras. etc. según mención del periódico El Financiero. Respecto al tratado de libre comercio, según los participantes, seguirán las pláticas para la modernización del mismo, pero se ven ahora pocas posibilidades de aprobación sobre todo antes de las elecciones de México y de las elecciones de Estados Unidos. En lo electoral, pero abordando el mismo tema, AMLO, como es su costumbre de pontificar, sugirió convencer a Trump y decirle que está actuando incorrectamente, pero sugiere una entrevista de Enrique Peña con Trump, a la brevedad posible, para tratar de arreglar los diversos asuntos con EU. De acuerdo a diversos criterios, lo anterior representa un verdadero error, pues si le va a pedir “frías” al presidente de los Estados Unidos, es de lo que está pidiendo Trump que suceda, pues podría pasar que ni siquiera se dignara a recibirlo en forma personal, por lo que es inadmisible el consejo que da López Obrador a nuestro presidente. Además, AMLO, sigue enfrentándose con los empresarios y en esta ocasión arremetió en contra de Germán Larrea, del grupo México, supuestamente por una carta que dirigió a sus empleados en donde pide que se analice bien el sentido del voto y por la concesión que le otorgó Gobierno del Estado de Guanajuato, de un libramiento que se construirá en la ciudad de Silao.Creo que los empresarios, están en todo su derecho, de expresar sus opiniones electorales y no tiene este personaje porque estar cuestionando al respecto. Lo que si puedo afirmar, es que no es ese, el México que queremos.