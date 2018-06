“Fin de campañas, inicio del mundial”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este violento proceso electoral hubo daños colaterales, morenos que se enojaron conmigo por cuestionar sus alianzas, algunos azules que no comparten mi derecho a disentir y tricolores ofendidos con la verdad: ¡Son intrínsecamente corruptos!Lo bueno es que esto ya se acaba, sigue restañar rasguños, recuperar amistades y hacer entender a todos los que no comparten mis puntos de vista que disentir y ser diferentes es parte de la riqueza de nuestra República, somos una nación pluricultural, con diferentes etnias y el derecho a la libertad, no solo de expresión, sino de ser diferentes y únicos, parte de nuestra naturaleza y resultado del milagro de la vida; lo sé: los partidos políticos y los fanáticos partidarios desearían que todos fuéramos acólitos, en su acepción de “dependientes”, con un pensamiento unificado y creyentes de todo lo que los liderazgos comuniquen y digan, seguidores de una doctrina política estructurada en función del interés cupular, peones de intereses de grupo, tribu o pandilla y obedientes seguidores de una visión institucional con intereses particulares. En otras palabras, los partidos políticos, como las religiones, no gustan de “libres pensadores” o militantes emancipados y con iniciativa; prefieren borregos y adoctrinados… Decía que vienen los tiempos de restañar heridas y agravios (como lo hizo el Consejo de Hombres de Negocios al reunirse con los candidatos, todos, para disfrazar el puente con AMLO) con un interés único: ¡México!... ¡No!, ¡ya lo dije!, me cae bien pero no voy a votar por AMLO, simplemente me parece que dadas las encuestas, los hombres de negocios fueron obvios y pragmáticos ¡Por eso son de negocios! Respecto al Peje lo he dicho públicamente, no tengo problema con sus propuestas de gobierno o su visión republicana que cosa curiosa, comparto en muchos aspectos. Por ejemplo, estoy convencido de que la soberanía alimentaria es asunto de seguridad nacional, no podemos, no debemos depender de otra nación para alimentar a nuestro pueblo, la autosuficiencia alimentaria es una política de sentido común, no entenderla es equivalente a un padre de familia que no prioriza alimentar a sus hijos; en esta línea de pensamiento, también coincido con AMLO en la necesidad de tener una política de “precios de garantía” que dé sustento a la estrategia de autosuficiencia alimentaria y certeza al agricultor, no es inteligente dejar algo tan importante como la alimentación de nuestro pueblo a las fuerzas del mercado; además me parece inmoral y estúpido no garantizar al que trabaja en el campo, un precio que le dé certeza de que no solo va a recuperar su inversión, sino que le va a quedar un remanente para que el (ella) y su familia puedan vivir con dignidad, evitando así la pobreza y el abandono de tierras… Pero decía que no voy a votar por el Peje y la razón, repito, es que me parece inaceptable su alianza con el partido confesional Encuentro Social (PES), como libre pensador y juarista de verdad, no de discurso como AMLO, la libertad que no se tiene cuando educan en el dogma dentro las religiones, me es esencial para mi crecimiento personal y para tener calidad de vida; y el involucramiento de sectas, iglesias o religiones en la política, que atentan contra el Estado Laico juarista, me parecen contrarios a mi aspiración de libertad y una regresión a tiempos inquisitorios que no deseo para México… Sin embargo, una cosa es que no vaya yo a votar por el Peje, y otra muy diferente que no considere necesario y urgente un cambio en el modelo socio económico neoliberal, que se caracteriza por el consumo al infinito en un planeta redondo (lo que es una tontería), para privilegiar al capital sobre las personas (mucho dinero en pocas manos y millones de pobres), con un modelo de esclavitud disfrazada bajo el argumento de competitividad, que reforzado por el desarrollo tecnológico, hace que los trabajadores sean desechables ¡Lo que simplemente es inmoral!… Como me hubiera gustado escuchar propuestas de todos los candidatos respecto a un cambio de modelo ante esta realidad ¡Pero no!, en este sentido solo AMLO oferta un cambio de paradigmas socio económicos… ¡Lástima de “socios” que tiene!En fin, lo bueno es que están por terminar las campañas y tendremos como distracción y desahogo el campeonato mundial de futbol, en donde tengo la “ilusión”, lo sé, dime que soy iluso estimado lector, de que Alemania, después de vernos hacer el ridículo frente a Dinamarca, llegue confiado y sin ganas de arriesgar a sus jugadores en el primer partido y podamos dar una sorpresa ¡Ganando!, lo que llevaría a México al primer lugar de grupo, con lo que evitaría enfrentar a Brasil en el cuarto partido y así tener la posibilidad de llegar al quinto partido ¡Haciendo historia!... ¡Total!, soñar no cuesta nada… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.