Sistema de Transporte, dilema

Problemas en el paraísoA parte del costo que implicaría el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Irapuato (SITI), que presentó la candidata a la alcaldía por el PRI, Yulma Rocha Aguilar, que contempla 640 millones de pesos, otra de las sorpresas fue la presencia del empresario del sector, Alejandro Zavala.Aunque cuando ya uno empieza a preguntarse más cosas, e investigar, ya no parece tan sorprendente, pues aunque Zavala, al igual que los otros empresarios del sector del transporte público, están en 'mesas de negociación' y comprometidos con el Gobierno Municipal mediante un Acuerdo Marco, para la dignificación del servicio, están buscando de qué manera no sentirse tan... 'ahorcados'.Alejandro fue representante de los concesionarios ante el Gobierno del exalcalde, Sixto Zetina Soto, así como ha fungido como una de las voces fuertes en las negociaciones con Ricardo Ortiz, con quien se firmó este acuerdo marco, pero fue su padre, Eduardo Zavala, quien se interesó en el proyecto de Rocha Aguilar, de traer orugas a Irapuato.La realidad es que tanto Los Zavala como los otros empresarios del sector, no se sienten conformes con las determinaciones del Gobierno de Ortiz, quien les ha apretado la autorización del aumento de la tarifa (y que podría pasar que se dé el incremento como cada final de trienio), sin cumplir a cabalidad los compromisos del acuerdo marco ninguna de las dos partes. Por eso han buscado a la priísta, como varios otros empresarios e incluso panistas.Habrá que ver qué dice la gente el 1 de julio, porque aunque es necesario cambiar las condiciones del transporte en Irapuato, una inversión millonaria en todo un trienio, con una primera etapa y que éste condicionado el apoyo del Gobierno Federal sólo si gana José Antonio Meade Kuribreña, (que Peña Nieto aún debe una clínica del IMSS), no se antoja como un plan viable.Cambios tácticosA menos de un mes de las elecciones, en Celaya la candidata del PRI a la alcaldía Montserrat Vázquez cambió su estrategia de campaña mientras que la panista Elvira Paniagua se defiende de las fake news.Montserrat ha querido dejar la imagen autoritaria y dura y ahora busca mostrar su lado más humano y tener más acercamiento con los celayenses.Para ello ha dejado claro que es una mujer de familia y que son sus valores morales y religiosos los que la impulsan a "reconstruir Celaya" dejando de lado los ataques a su oponente panista que fueron constantes sobre todo en el debate.Y Elvira Paniagua ha tenido que lidiar con publicaciones en redes sociales en su contra que cada vez son más constantes. El jueves, un supuesto blog de noticias publicó que la casa de campaña de la candidata panista había sido intervenida por el IEEG detectándole irregularidades. De inmediato, la panista tuvo que salir a desmentir la noticia falsa y respondió firmando su declaración tres de tres.Al parecer la Diputada con licencia se tiene que ir acostumbrando a este tipo de publicaciones, además de los constantes ataques en su contra de sus adversarios que la acusan de mentirosa tras su controversia con el Delegado del IMSS o incluso de chapulina tras ocupar diversos cargos públicos.Poco interésQuienes parecen que ni siquiera quieren mantener al menos su regiduría, son los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Irapuato, pues a parte de que su candidata decidió mejor ser diputada que andar en campaña, el coordinador de la misma, Daniel Ruiz Barragán, tampoco parece tener mucho interés en promocionarla.Tanto les costó conseguir una regiduría que al final consiguieron por el PRI, hace tres años, para que este proceso ni siquiera les interese mantener el espacio.¿Alianzas?Luego de que el Coordinador de Campaña del PVEM en Irapuato, Daniel Ruiz Barragán y la candidata a la alcaldía, Loreto Jacobo Hernández, salieran a acusar a la candidata del PRI a la Presidencia Municipal, Yulma Rocha Aguilar, de no entregar apoyos sociales cuando era diputada local, en 2008, se comenzó a especular sobre el motivo de la acusación.Dicen los que saben que quien está motivando estás actuaciones es Ricardo Ortiz, quien ha buscado a Ruiz Barragán para 'acordar' con cierta remuneración económica, estás acusaciones.No sería la primera vez que un militante del Verde forma alianzas con el PAN.Hace dos elecciones, el candidato del PVEM a la alcaldía, Carlos Meléndez, declinó a favor de su entonces contrincante y candidato del PAN, Sixto Zetina Soto, y también se habló de bastante dinero para pagar algunas deudas de Meléndez.La diferencia es que en esta ocasión parece que Barragán es parte principal de la operación, pues en aquella ocasión, Meléndez lo dejo de lado sin darle algún beneficio o siquiera preguntarle su opinión.Ante la pregunta de un reportero en la rueda de prensa donde señalaron a Rocha Aguilar, de si tenía algo que ver el PAN, la sonrisa apretada de Loreto y la mirada dirigida al suelo de Barragán, los descubrieron.Y es que los panistas necesitan reforzar, pues con la competencia fuerte de la coalición Juntos Haremos Historia, y con Yulma acercándose al segundo puesto, la sexta regiduría panista está en riesgo, por lo que más de alguno está nervioso.¿Y las rejas?Qué casualidad que desde que iniciaron las campañas electorales el escandaloso tema del conflicto que generan las rejas en las calles anda de muy bajo perfil. Qué casualidad que los jueces no ordenan al Municipio retirar rejas de calles para que la Policía aviente unos 70 elementos.De por sí ya no podrían porque ya no le hacen caso al director Jaime Rosales, quien de Director sólo tiene el nombre gracias a sus jefes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan González y el alcalde, Ramón Lemus, quienes lo consienten con sueldo y lugar en la nómina.Pero volviendo al tema, hoy nadie dice nada de las rejas que se colocan cada vez más en las calles de la ciudad. ¿Será que muchos presidentes de colonos andan muy metidos en el tema electoral haciéndole o regresándole favores al PAN? Y que el Municipio prefiere ni mencionarlo, pues es un tema sensible para la época, por aquello de que hoy quieren estar bien y en paz con la ciudadanía.Lo último que sabemos del tema de las rejas es que la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Martha Norma Hernández, había dicho que ahora sí iba a haber acercamiento con los ciudadanos para arreglar el tema. En ese sentido, el titular de la misma dirección de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez, le había hecho segunda y que el titular de Desarrollo Social, o extitular, Antonio Rodríguez, iba ser el mediador entre el gobierno y los colonos.Pero Toño ahorita también anda moviendo sus influencias en varios municipios para ganar votos a favor del PAN, por lo que sería impensable pensar que atenderá el tema de las rejas. A Martha Norma de hecho ya casi ni la vemos en Presidencia, a veces va a levantar la mano a las sesiones de Ayuntamiento, como le hacen los demás panistas, y para el Director el tema ya se volvió bastante incómodo, que prefiere hablar hasta que pase el periodo electoral. ¡Qué cosas! Para estos muchachos todo es político.¿Dónde andan?Por cierto, varios regidores ya ni se aparecen por Presidencia, y las convocatorias a las secretas comisiones se han reducido. Lo que causa bastante suspicacia es porque en pleno 'Año de Hidalgo' los panistas del Ayuntamiento aprueben un proyecto de tres millones 200 mil pesos para construir un paso a desnivel en Irrigación, pues es un hecho que a cuatro meses de terminar el trienio ya no realizarán dicha obra.Ahora, la candidata del PAN, Elvira Paniagua, que todo apunta sustituirá a Ramón Lemus, dijo que ni sabe nada de ese proyecto, que ella se concentra en el propio que es un puente en la misma Irrigación, pero nada que ver con el desnivel. Entonces, ¿por qué el actual Ayuntamiento aprueba gastar tres millones en un proyecto que ni su propia candidata avala? Con la aprobación asumen que la próxima administración dará seguimiento y construirá el puente deprimido, pero ¿qué tal si el próximo alcalde o alcaldesa no lo ve así? De mientras ellos ya se gastaron tres milloncitos, que en tierra de moches y en Año de Hidalgo, todos los astros se alinean para pensar mal.Magistrada agazapadaLa presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera Rangel, debe probar pronto de qué está hecha.En enero entró al relevo del magistrado Miguel Valadez Reyes y desde entonces mantiene bajo perfil. Históricamente se trata del Poder menos acostumbrado a los reflectores de la prensa y de la sociedad.El foco regularmente se concentra en el Ejecutivo, y otro tanto en el Legislativo, poco en el Judicial, que hoy es una pieza fundamental en el correcto funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, y que además por la reforma constitucional ahora tendrá que hacerse responsable de la Justicia Laboral.A la titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no parece gustarle eso de tratar con la prensa.En la semana estuvo en el Congreso del Estado precisamente en una reunión para revisar la implementación de la Justicia Laboral, al final, como era de esperarse, la abordaron los medios y sólo dijo que se van a implementar cinco regiones y que ya hay una comisión para dar seguimiento al tema.Después le preguntaron sobre la coincidencia de que la diputada local con licencia y candidata del PRI a la alcaldía de Purísima del Rincón, Lupita Velázquez, haya sido vinculada a proceso justo a unos días de la elección, para lo cual su partido ha acusado una persecución política desde el Poder Ejecutivo. La Magistrada defendió a capa y espada la autonomía del Poder Judicial, pero vaya que se incomodo.También le preguntaron sobre los resultados de la reforma penal que se hizo en Guanajuato en materia de reincidencia y habitualidad (en mayo 2016), pero no quiso decir nada. Un día antes el Góber opinó que sí había funcionado pero no como esperaban porque hacían falta cambios constitucionales.Desde que asumió como Presidenta del PJ este medio solicitó una entrevista para conocer todos los detalles de cómo se preparan para implementar este año la Justicia Laboral, y hasta hoy nada.En los pasillos del Congreso del Estado comentan que esperan su papel personal más activo en varios de los temas legislativos. Por ejemplo en la discusión para establecer la figura de magistrados especializados en Justicia para Adolescentes el Poder Judicial envió a un magistrado que se opone de manera muy insistente, al considerar que eso no es necesario y que impacta en el presupuesto.Claudia Barrera llegó, sí con una larga carrera judicial, pero con la sombra de ser comadre del empresario irapuatense Rafael “El Gallo” Barba, el compadre del Gobernador. Además no fue 'miel sobre hojuelas' alcanzar los acuerdos para su nombramiento en el Consejo del Poder Judicial.El panista candidato a gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, ya mandó también la señal que, de ganar, quiere un esquema de evaluación puntual de todos los jueces. No le toca al Ejecutivo hacerlo, claro está, pero sí llegó la hora de Observatorios Ciudadanos que midan también al Legislativo y al Judicial.Llegó la hora al Poder Judicial de manejarse en caja de cristal, y la Presidenta debe estar a la altura.