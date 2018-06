Votar por Montserrat, o el voto útil para la alternancia…

El mayor problema político de Celaya, y el estado de Guanajuato, es su falta de alternancia en el poder de partidos, gobiernos o actores políticos.

Y de esta alternancia negada ya por demasiados años derivan, como consecuencia de la incapacidad institucional para atacarlos, todos los demás problemas y males que incluyen, claro está, la gravísima inseguridad y violencia que ahora padecemos…Se podría argumentar que en el Municipio no ha habido alternancia en virtud de los buenos gobiernos panistas que hemos tenido; y que, por tanto, no existe esa tal negación a la alternancia.Pero si apelamos a la opinión de la gente común, y sobre todo a los desastrosos resultados finales de esta ininterrumpida sucesión de gobiernos panistas, esta versión simplemente no se sostiene.Y es que después de la muy prolongada estadía de estos gobiernos Panistas en el poder, Celaya está irreconocible de resultas de haber ido en un derrotero que cada vez se hace más descendente; por ello un cambio de gobernantes se constituye como un necesidad imperiosa.Pero, coincidiendo con esta necesidad imperiosa, nunca así sentida en la historia reciente del Municipio, el PAN está por cumplir 21 años ininterrumpidos en el poder y, para nuestra desgracia colectiva, busca otros 3 más, sin tener otros argumentos que sus bajas calificaciones ante la ciudadanía…Parece que hemos olvidado que la alternancia en el poder representa en toda democracia la mejor forma de oxigenación del sistema representativo o de partidos; que cuando no la hay o se le impide, este sistema irremediablemente se corrompe…Pero existe una anomalía advertida que ahora ya no se puede explicar; esto es, que no obstante a la percepción casi generalizada de la ineptitud y poco oficio de los diferentes gobiernos panistas que se han sucedido a lo largo de estos casi 21 años, el PAN sigue ganando las elecciones…Y a esto debe agregarse que en realidad el PAN como partido político no existe, pues de tiempo atrás fue usurpado por un reducido grupo de desconocidos de filiación yunquista, que en forma alevosa se posesionaron del mismo para sus intereses facciosos.Y digo reducido grupo de desconocidos, pues antes de su participación en política eran eso, simples desconocidos, sin mayores méritos o ascendiente social; varios de ellos forasteros, llegados de otros municipios o estados e impuestos desde el oscuro centro de poder faccioso.Esta férrea negación a la alternancia existe incluso al nivel interno de este pseudo partido que es ahora el PAN, que marginó a sus militancias históricas al punto de la expulsión, y les sustituyó por catervas serviles y clientelares.¿Entonces, cómo se puede explicar su capacidad para esta reiterada negación a la alternancia?¿Proviene esto acaso de los defectos, o inexistencia, de sus oponentes? ¿De connivencias inconfesables de éstos para apoyar la no alternancia? Todo apunta a estos componentes.Si bien las explicaciones a esta anomalía podrían ser varias, y es preciso encontrarlas, esto no resuelve ahora nuestro grave problema de falta de alternancia en el poder político…Pero en el proceso electoral en tránsito se advierte una novedad: la candidatura de Montserrat Vázquez. A diferencia de los anteriores nominados priístas a la alcaldía, ella representa la rehabilitación de su partido como una genuina oposición al abuso de los gobiernos panistas.Por su genuino perfil opositor -de esto hablan bien sus decisiones y actitud en el cabildo a favor del interés general- sus propuestas de alternancia y apertura aparecen como únicas en el menú de opciones electorales…Así pues, Montserrat constituye un ofrecimiento opuesto al de su principal adversaria, la Señora Elvira Paniagua, quien sólo representa la continuidad del cerrado grupo al que pertenece, y de la misma deficiente e inepta administración de una crisis que se advierte en todos los rubros del servicio público y, señaladamente ahora, en la desbordada inseguridad.Además de lo anterior, debe puntualizarse que el PRI en Celaya posee un voto duro leal y consistente, pero insuficiente para ganar cualquier elección; mismo que oscila entre el 23 o 25 por ciento de la votación total.Es pues la segunda fuerza indiscutida, y con un agregado de votación independiente estaría en la aptitud para ganar los presentes comicios…Votar, pues, por Montserrat en lo local, y no por las otras opciones opositoras, constituye un voto útil enderezado al propósito de una alternancia necesaria e inaplazable.P.D. Con la publicación del presente artículo suman ya 200. Agradezco a Eduardo Martínez Borja y a todo el equipo de A.M. por el apoyo que me ha brindado…@inigorota