Él podría convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Thomas Müller

Cada cuatro años las selecciones sueñan con levantar la Copa Mundial, pero hay quienes tienen la oportunidad de llevarse el reconocimiento de ser los máximos anotadores de esta competición. Anotar en una justa mundialista podría definirse como la emoción más grande que puede alcanzar un jugador profesional.A pocos días de la gran inauguración de Rusia 2018, estos son los 5 mejores romperredes en la historia de los Mundiales.En la primera posición, se encuentra el, los cuales marcó en los mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014, esta última llegando a culminar su cuarta participación, como campeón del mundo con la selección Teutona.El segundo lugar esta ocupado por el astro brasileño,, quien logró anotar en 15 ocasiones durante los mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006.Con su selección, llegó a ser campeón del mundo en dos ocasiones: Corea- Japón 2002, copa en la que obtuvo su mejor actuación consiguiendo 8 goles y la de Estados Unidos 94; curiosamente aquí el "Fenómeno" no logró hacer daño en las porterías contrarias, despidiéndose de ese Mundial con su cuota goleadora en blanco.La tercera posición la tiene otra leyenda del futbol, el alemán, quien participó únicamente en dos Copas del Mundo: la primera en México 70 marcando en 10 ocasiones y la segunda en su país, cuando todavía era Alemania Occidental en 1974, en la que logró cuatro anotaciones más, para un total de 14 goles. En esta última se coronó campeón de la justa deportiva.Luego, nos encontramos en el cuarto sitio al ex jugador francés, con 13 anotaciones. Hazaña que lo convirtió en ser el máximo goleador en una sola edición de las Copas del Mundo, al anotar los 13 goles en Suecia 1958.Por último, no podía estar fuera un histórico del balompié internacional, porque cuando se habla del "joga bonito" este ex-jugador brasileño se sigue recordando, hablamos de, que consiguió 12 goles en justas mundialistas, comprendidas entre los certámenes 1958, 1962, 1966 y 1970, consiguiendo levantar la Copa en tres ocasiones.Por debajo de estos cinco lugares, se encuentra el jugador Alemáncon 10 tantos, una de las estrellas del equipo Europeo que se seguirá de cerca en esta Copa Mundialista. El delantero del Bayer Múnich con 28 años de edad, es la joven promesa del equipo Teuton.Campeón del Mundo y ganador de la Bota de Oro en Sudáfrica 2010, Müller, podría conseguir el primer lugar como el máximo goleador en Mundiales en Rusia 2018.