Enfiestado y con poco futbol enfrentará el Tri a Alemania

El Tri arribará a Mundial de, México ofreció una pobre presentación y fue exhibido por, que le derrotó 2-0 en el último partido de preparación rumbo a la justa mundialista.Del hospital tricolor sólocompletaron los primeros 45 minutos, mientras que, quien tiene al cuerpo médico de la selección en vilo, no salió ni a la banca para este compromiso.Por si fuera poco,se encontró ante un rival sólido y que mostró su superioridad en gran parte del encuentro, sobre todo en la segunda parte, situación que se complementó con las constantes fallas del Tri en defensa, y el poco peligro que generaron los de Osorio en el arco de Kasper Schmeichel.Pese a ello, elmostró una buena cara en el primer tiempo, concomo principal estandarte, pero sin un socio para causar estragos en la defensa rival.En tanto que Dinamarca lanzó señales de advertencia con las constantes aproximaciones dequienes no abrieron el marcador gracias a las buenas intervenciones deluego de queevitara su gol en un uno contra uno gracias a un manotazo.México también tuvo opciones con tiros de larga distancia depero ninguno tan peligroso para preocupar a Schmeichel.Ya en la segunda parte, las rotaciones hicieron su aparición.lanzó seis cambios durante los primeros 14 minutos del complemento y else descompuso.La defensa fue la primera que sufrió los estragos.tomó el balón en el borde del área grande y con un recorte magistral se sacó de encima a Carlos Salcedo y Jesús Gallardo para disparar y vencerSólo tres minutos más tarde,para escaparse solo por derecha y con otro tiro potente marcar el segundo tanto de Dinamarca.Con el resultado en contra, un disparo deal poste en el 83', y otro tiro de Marco Fabián en el 88', no evitaron la derrota para elllegará en medio de la incertidumbre por sus problemas extra cancha, y los que hoy evidenció Dinamarca dentro de ella.