Alcaldía de Mineral de la Reforma no había sido notificada sobre huelga: representan

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma señaló que, debido a las nulas notificaciones respecto a la huelga prevista para el martes 12 de junio, no se ha presentado a las tres audiencias con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Mineral de la Reforma (SUTSMMR), acción que el secretario general Alejandro Pérez Gerónimo, calificó comoAyer en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo se reunió la representante legal del ayuntamiento, Montserrat Hernández Pérez, y el líder sindical del SUTSMMR; sin embargo, no se logró ningún acuerdo, por lo que el 9 de junio se agendó una nueva audiencia conciliatoria., declaró Hernández Pérez.Por tal motivo, explicó que será hasta el próximo lunes a las 13:00 horas cuando la presidencia municipal conteste al pliego petitorio de 239 sindicalizados, ya que apenas analizarán las medidas administrativas., indicó.Entre las solicitudes del SUTSMMR se encuentra la revisión de las condiciones generales del trabajo, un aumento salarial del 20 por ciento, y también de la canasta básica; además de seguridad social y la reinstalación de 35 sindicalizados que fueron despedidos.Alejandro Pérez Gerónimo quien preside el sindicato en Mineral de la Reforma indicó que, aunque ya hubo acercamiento por parte de la presidencia municipal es una falta de interés para conciliar por parte de las autoridades municipales., dijo.Asimismo, señaló que el sindicato si notificó a la presidencia municipal las tres audiencias de conciliación, al contrario de lo que expresó la representante legal de Mineral de la Reforma.Pérez Gerónimo no descartó conceder una prorroga al ayuntamiento antes del martes 12 de junio siempre y cuando se garantice una respuesta a las peticiones, finalizó.