utilizar documentos falsos para apropiarse ilegalmente del Estadio León.



“Se comunica que hemos demandado ante el Juzgado Tercero de lo Civil de Partido de León, a los señores Miguel Ángel Vielma, Roberto Zermeño y otros, la nulidad de todas las actas apócrifas de asambleas inexistentes”, dijo el abogado representante de propietarios de palcos y plateas, y apoderado legal de la Asociación, Alfredo Pérez Díaz.



“Como todo proceso judicial, la moneda está en el aire en el caso del estadio León. Será un proceso largo, pero tenemos la seguridad que esta demanda llegue a buen puerto, pues se tiene con una verdad histórica de la Asociación del Club León, y vamos a hacer esfuerzos por que todo se traduzca en una verdad legal.



“Nuestra demanda está muy bien preparada y tiene todos los elementos, las documentales y medios probatorios legales para que el juez pueda determinar que las Asambleas que llevó a cabo Roberto Zermeño y su gente fueron simuladas”, explicó el abogado Alfredo Pérez, quien también es el apoderado legal de la Asociación.

o Alfonso Sánchez López, presidente, y Guillermo Liceaga Díaz Infante, siguen siendo los directivos y la Asociación dueña del Estadio, como se acordó cuando el gobernador Torres Landa regaló el terreno.



“El punto toral de la demanda es que las asambleas son inexistentes, que además fueron protocolizadas ante Notario Público y oficializadas en el Registro Público de la propiedad”, agregó Alfredo Pérez.



“La demanda ha llevado tiempo para su preparación y robustecerla con las pruebas y documentales, que nos llevó tiempo rastrearlas en el Registró Público de la Propiedad y nos encontramos muchos obstáculos en el camino, pero la demanda ya esta presentada”, acotó el apoderado legal.

el Estadio León es uno de los robos más grandes en la historia de la ciudad y se tiene que seguir luchando por rescatarlo.



“La demanda trae una esperanza a la afición de que rectifique el camino, y que ese Estadio León sea de la ciudad. Lo único que quiero es que no se cometa lo que yo llamo un atraco más grande en la historia de la ciudad”, señaló Primo.

