Listos para la revancha

2018-06-09 09:15:07 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

León inicia pretemporada, tratando de borrar el mal semestre anterior.

Andrés Mosquera y el refuerzo, Miguel Jiménez, durante el primer entrenamiento verdiblanco. Foto: Omar Ramírez.



Después de las pruebas médicas en Pachuca, una parte del plantel felino protagonizó el primer entrenamiento de la nueva temporada, ya en la cancha principal de la Casa Club en León.

Elementos como Fernando Navarro, Iván Rodríguez, Andrés Mosquera, Alexander Mejía y Luis Montes, fueron algunos de los jugadores que se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico para iniciar con el trabajo físico.

De los refuerzos, sólo Rodolfo Cota, que ya estaba en la ciudad desde hace algunos días, y el exjugador de Mineros Miguel Velázquez, se sumaron a la práctica. Importante señalar que el equipo también entrenará la próxima semana en la ciudad.

A ganar un puesto

Claudio González, uno de los jugadores con el que Gustavo Díaz hizo frente a las lesiones del Clausura 2018 y que le dio muy buenos resultados, reconoció que aunque ya recibió la oportunidad de mostrarse, el próximo torneo tendrá que demostrar que su desempeño no fue sólo de un momento.

“Ahora busco consolidarme, que no sólo haya sido un buen cierre, que los minutos que se me den, aprovecharlos para ganarme la titularidad en algún momento”, dijo el guanajuatense en una entrevista para Fox Sports.

Asimismo, destacó la incorporación de los nuevos elementos y la recuperación de quienes sufrieron molestias físicas, pues así, León podría estar de regreso en los primeros lugares.

“Vienen buenos jugaodres y se recuperaron otros, eso va a ser un plus, vamos a ser un equipo completo y de jerarquía”, agregó el juvenil verdiblanco.

Cabe recordar que del 11 al 16 de junio, La Fiera entrenará en la ciudad, aunque la semana del 18 al 23 viajarán a Querétaro para continuar con sus prácticas, posteriormente regresarán a León para disputar sus primeros duelos de preparación.