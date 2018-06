“En Sapal nos dan vueltas tras vueltas, nos dicen que nos van a conectar el agua y nada, tenemos un pozo pero los vecinos se aprovechan y sacan agua. No piensan que habemos más personas que necesitamos tomar agua de ahí, se la roban y no se hace nada”, comentó María vecina de la zona.



“Desconocía que se estuvieran llevando agua del pozo, pero en estos días se nos ha estado yendo el agua, hay días que casi no sale, otros muy poca, pensé que era un problema de abastecimiento por los días de calor, pero luego escuché que estaban llevándose el agua”, comentó Juanita, vecina de la segunda sección de Villas de San Nicolás.

Sufrieron una semana sin agua



“Fue una cosa horrible, era como si se estuviera acabando el mundo, nada más llegaba una pipa y todos los vecinos salían corriendo para alcanzar a llenar aunque sea una cubeta de agua y con eso lavar trastes y más que nada tener agua en el baño”, relató una vecina de la zona. En Convive, guardan agua por si se vuelve a ir



“Ya para el jueves no había agua, no llegaba tampoco una pipa, y como no había manera de bajarle al baño, mis nietos tuvieron que ir al cerro a hacer sus necesidades, no había de otra, la verdad apreciamos el agua nada más cuando no tenemos”, aseguró.



“La gente casi se peleaba por el agua, y es que si hace mucha falta, había unos que venían de las calles de arriba con diablitos, para subir el agua a sus casas”, continuó Isabel.

Siguen sin agua en varias colonias



“La gente no tiene agua de servicio, no tiene toma de agua, llave, y mucha gente va a la toma, pusieron (SAPAL) una toma comunitaria, pero esa toma no tiene nada de agua y a veces no quiere dejar la pipa y como están los rateros bien duros no puede dejar los barriles afuera (de la casa)”, aseveró Luis Alberto, vecino de la colonia Rivera del Carmen.



“Llega poquita y en las madrugadas, después todo el día no hay y a veces llega en la noche, pero ya cuando uno está dormido y en la mañana ya no llega el agua”, mencionó la señora Cecilia.



“Estamos batallando, los baños sin agua, lo que estoy haciendo es que ahorita tenía agua sucia de cuando lavé y les dije (a sus hijas y esposo) que guardaran el agua sucia y esa la usamos para el baño pero ya hasta huele muy feo el agua, pero eso sí el recibo nos llega bien caro”, dijo la señora Soledad Estrada de la colonia Rivera del Carmen.



“Fíjate que no he notado (la ausencia de agua) porque como yo reciclo el agua, o sea por ejemplo ésta es agua de la lavadora, pero sí me habían comentado que si duraron un tiempo sin agua (los vecinos), si hay mucha escasez”, declaró la señora colono de Valle de los Naranjos.

