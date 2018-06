“¿Cómo es posible que se usen recursos públicos para hacer un estadio de futbol teniendo tantas necesidades, como inseguridad y falta de agua?”, dijo en su intervención Primo Quiróz Durán.



“Toda la ciudadanía tenemos esa gran duda. No es posible que se utilicen esos recursos con ese sentido. Si aclaran que se tendrán inversionistas privados para un nuevo estadio, centro comercial o de espectáculos, pero definitivamente sí se están utilizando recursos indebidamente”, añadió Primo Quiróz.



“Tal vez les remordió la conciencia (a las autoridades), porque los Gobiernos, desde Vicente Guerrero a la fecha, de todos los colores partidistas, ninguno hizo lo necesario para rescatar el estadio, y ahora como que quiere decir a la afición que ya se olviden de ese estadio (León), ya les vamos hacer uno nuevo”, señaló.



“Un estadio que se hizo con el esfuerzo de mucha gente, tanto de directivos, como los compradores de palcos y plateas, y le tenemos amor. Es la casa del Club León y sí se le requiere hacer una mejora se le hará, como el de Toluca y Puebla”, subrayó Primo.



“Hemos recibido muchas llamadas de descontentos de dueños y plateas porque con estas declaraciones inciertas, y espero que pronto las aclaren, del estadio nuevo, las plateas y palcos de los leoneses valen cero pesos y cero centavos”, dijo.



“La obligación del gobierno es aclarar de que les está sobrando el dinero, cosa que no creo, cuando hay muchos problemas en el Estado”, criticó.



“¿Será justo que entre las prioridades que debe tener un gobierno ahorita comprar un terreno y luego venderlo a particulares?”, cuestionó Primo.



“A ciencia cierta no sé porque tanta prisa. Tal vez es cuestión de conciencia porque los gobiernos de algún partido (PAN) fueron los que ocasionaron el problema del Estadio León, ya que hicieron un Fideicomiso y luego cuando entraron el pleito con Zermeño perdieron.

“Tal vez tienen culpa y ahora quieren acallar con un nuevo estadio, no veo la necesidad de construir un estadio nuevo, ni la prisa para ello”, mencionó.

