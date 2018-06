ESTRENO EN CELAYA 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El director general del IMSS, Tuffic Miguel, y el delegado en Guanajuato, Sergio Santibáñez, inauguraron el martes, en privado por la veda electoral, la Unidad de Medicina Familiar 59 en Celaya.Ambos platicaron que no pasará de julio que regrese para inaugurar el hospital de 250 camas en León. La obra ya concluyó y están en el periodo de pruebas con el equipamiento instalado.El retraso fue de dos años y medio. Es posible que el acto lo encabece el presidente Enrique Peña Nieto, como la gran obra de su sexenio para los leoneses, aunque todavía no está confirmada su asistencia.El motivo de la visita sin hacer ruido del director general del IMSS a nivel nacional, Tuffic Miguel, el pasado martes en Silao, fue encabezar la reunión de trabajo de los consejos consultivos de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y el de Guanajuato, con una asistencia mayor a 200 invitados.Se cuenta que el delegado de casa, Sergio Santibáñez, recibió un espaldarazo para seguir en el cargo. Entre los asistentes anote a Gabino Fernández, presidente de Canaco León; Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la CTM; Antonio Hernández Navarro, secretario general de la CROC, y otros.Por cierto el IMSS tiene otra deuda con los leoneses: la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en la colonia Los Naranjos, cuyo terreno le donó el Municipio hace dos años. Se esperaba su construcción desde el año pasado, y nada, luego para este 2018, y tampoco. Reconstruir unidades de salud por daños del terremoto 2017 detuvo otras inversiones. Que para 2019, sin falta.El IMSS intenta, con lo que tiene, hacer frente a la demanda de una derechohabiencia cada vez mayor. En Irapuato, donde el Gobierno Federal construyó una nueva Unidad de Medicina Familiar, no quitarán el dedo del renglón de que el compromiso de Enrique Peña firmado como candidato, era el de un hospital de nivel 3 que no llegó. También piden lo mismo en Salamanca, Celaya, Guanajuato, etc.Pocos se acordaban de que Lupe Vera andaba en campaña, hasta que se hizo viral el video de su participación en el debate de los candidatos al IV distrito local, en el que el panista expresó: “Crearé las condiciones que para que los honestos les vaya mal... y a los corruptos... les vaya mal también”.El mensaje se convirtió en la comidilla en las redes y Lupe debió salir ayer en el mismo espacio a decir lo siguiente: “Participé en el debate en el cual cometí un error y pido disculpas a la ciudadanía, mi mensaje es claro: que a los corruptos les vaya mal, y a los honestos nos vaya bien, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, este 1 de julio dame la confianza, vota PAN, vota Lupe Vera”.En tanto que el rival de Lupe, el dirigente sindical en el Hospital General de León y hoy candidato del PRI a la diputación local por el distrito IV, Bernardo Rodríguez, primero fue captado haciendo campaña en el hospital y ahora lo grabaron (con cámara oculta) en una reunión en la colonia León I diciendo que sólo si gana el PRI la Presidencia se va a mantener el programa social Prospera.La frase textual de Bernardo a las mujeres de la reunión fue la siguiente: “Esos programas ya existen, se llama Prospera, si gana Morena se van a acabar, si gana Anaya se van a acabar, porque el PRI es el único partido a nivel nacional en la historia que fomentó la educación pública, el Seguro Social”. Luego les dice que si ganan se activarán las tarjetas de apoyo para beneficio de las amas de casa.Otro que expresó una frase “pintoresca” en debate, fue el candidato del PAN por el distrito VII local, Rolando Alcántar, quien dijo: “Soy una persona tan común... y tan corriente como todos ustedes”. Casi nadie sigue los debates para los distritos locales y los ayuntamientos... lo que estarán diciendo.En Morena andan optimistas luego de que el director de la casa encuestadora Arias Consultores, Luis Octavio Arias, explicó ayer, a través de un video en YouTube, sus mediciones en las preferencias para la elección de Gobernador en los estados de Guanajuato, Morelos y Jalisco. Ahí ponen a Ricardo Sheffield con 37.5% de intención de voto frente al 41% de Diego Sinhue Rodríguez, en un empate técnico.En la medición del 25 de abril esa consultora le daba 50.5% a Diego frente a 19.13% de Ricardo; el 1 de junio era 44.2% a Diego y 33.5% para Ricardo. El priísta Gerardo Sánchez de plano no pinta. Morena confía que está en la pelea, y el PAN asegura ganará con facilidad. Haga sus apuestas.Ayer finalmente quedó registrada ante el IEEG como candidata a la alcaldía de Apaseo el Alto por la coalición Juntos Haremos Historia, Carmen Ortiz, la esposa de Remedios Aguirre, asesinado el 11 de mayo al salir de un acto de campaña. Ricardo Sheffield Padilla aseguró que la candidata está lista para ganar la elección.El Grupo de Coordinación Guanajuato, encabezado por el gobernador Miguel Márquez Márquez, revisó con Mauricio Guzmán y Jaime Juárez, presidentes del IEEG y el INE respectivamente, los avances de la estrategia para la seguridad en el desarrollo de la próxima contienda electoral.En la sede de la 16va. Zona Militar, en Villagrán, también se informó que en los municipios con mayor problemática por el huachicoleo se reforzó la seguridad y la operatividad (sin precisar los detalles).