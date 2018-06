La Gran Mancha de Basura del Océano Pacífico

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mi pasada contribución semanal estuvo dedicada al tema de la contaminación plástica. Varios lectores amablemente me hicieron llegar sus entusiastas e interesantes comentarios. No tengo duda de que este es un tema sobre el cual hay un interés social genuino. Este interés debería de ser aprovechado por nuestros gobernantes y legisladores. En particular el Sr. Juan Coreño Alonso me hizo llegar las siguientes siete sugerencias que con mucho gusto comparto:1.- Se sugiere comprar una botella de plástico durable para rellenarla en casa con agua filtrada o de garrafón, esto en lugar de comprar botellitas de agua. Vale recordar que la tercera parte de la basura doméstica está constituida por envases PET.2.- Se sugiere comprar refrescos que vengan en botellas retornables. O mejor aún, disminuir o eliminar la compra de refrescos. Se pueden rellenar nuestras botellas con agua de sabor natural como limón, jamaica, etcétera, es una necedad consumir refrescos y contaminar el ambiente con más envases vacíos.3.- Se sugiere depositar todos los envases de PET o PEAD (envases de refrescos, aguas, productos lácteos, medicamentos, productos de limpieza, etc.) por separado en casa para luego llevarlos a centros de acopio o reciclaje. ¿Sabe usted donde está el centro de acopio más cercano a su casa?4.- Se sugiere reusar las bolsas de plástico en buen estado, empleadas para transportar productos a granel como frijoles, verduras y frutas, para el mismo fin. Es decir, salir de casa con las bolsas de un kilo para reutilizarlas en el súper o mercado al comprar a granel nuevamente esos productos.5.- Se sugiere en fiestas y otros eventos sociales sustituir los platos y vasos desechables de unicel por otros de plástico lavables y reutilizables.6.- Se sugiere no pedir bolsas de plástico para cargar uno o dos productos en el súper mercado, farmacia o tiendita, sobre todo si estos productos pueden llevarse fácilmente en la mano.7.- Se sugiere ser conscientes de que el plástico está siempre presente en la vida cotidiana, por ejemplo en la ropa y calzado. Por tanto, al cuidar estos productos y prolongar su vida útil también beneficiará al medio ambiente.Recordemos que 1.8 millones de millones de piezas de plástico que pesan ochenta mil toneladas métricas flotan en un área conocida como la “Great Pacific Garbage Patch” (Gran Mancha de Basura del Océano Pacífico, o por sus iniciales en español, “GMBOP”).Esta mancha se encuentra entre Hawái y California y es la más grande acumulación de plástico en el planeta. Mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados y tiene tres veces el tamaño de Francia. Su volumen es tan grande que llenaría quinientos Jumbo Jets. El 92% de esta basura consta de objetos de gran tamaño (como bolsas y botellas de plástico) y el 8% por piezas menores de cinco milímetros.De esta situación lo más preocupante es que las mediciones de la GMBOP muestran que el crecimiento de la mancha se está dando de modo exponencial. El daño que se está causando a la flora y fauna del océano es tremenda. Nuestros hábitos de consumo de productos de plástico están causando la muerte de los océanos y consecuentemente del planeta entero. Los lectores interesados pueden revisar el último reporte sobre el estado de la GMBOP en: L. Lebreton et al., Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-22939-w