Las jubilaciones: un tigre para AMLO

Nuestras organizaciones en México enfrentan numerosos desafíos en el corto plazo en cuanto a las ventas, innovación, financiamiento y administración, pero sin duda el tigre para AMLO como Presidente, será el problema de las pensiones, el de los enormes pasivos laborales en general, pero, sobre todo, de los trabajadores de las instituciones públicas.El pasivo es un adeudo que tenemos en la empresa y el pasivo laboral es el que se acumula por las obligaciones con nuestros trabajadores por la acumulación de prestaciones. En nuestro querido País solo escasamente entre el 5 y 10% de la fuerza laboral tiene contratos que obligan al empresario a otorgar jubilaciones y esto se da preponderantemente en el sector público. La mayoría tiene esquemas de contratación temporal o por honorarios y que no incluyen la jubilación (quedando la obligación en el trabajador de contratar una Afore para tener una pensión).La jubilación en México es contractual, es decir, no está contemplada en la Ley sino en las contrataciones individuales o colectivas como por ejemplo en los contratos colectivos celebrados entre Pemex y su sindicato o CFE y el sindicato de electricistas o el IMSS y su sindicato.Antiguamente se incluía también en la Ley del ISSSTE que fue abrogada en el 2007.Es importante mencionar que el sistema mexicano de pensiones está migrando al llamado Sistema de Contribución Definida. Es decir, en un País con esperanza de vida de más de 75 años, la jubilación en México poco a poco va quedando en desuso; ahora numerosas organizaciones despiden a sus trabajadores antes de que cumplan su requisito para jubilarse y les pagan al cien por ciento su liquidación, de tal suerte que ya no les otorgan el beneficio jubilatorio pues de acuerdo a las expectativas de vida de los empleados eso sería una carga financiera para el patrón, razón por la cual se migra paulatinamente al Sistema de Contribución Definida (o Pensión)De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para pensionarse hay que tener 60 años en adelante o ser un trabajador cesante, es decir, que no pueda encontrar trabajo. Bajo las condiciones de la Consar, el trabajador puede acceder a diversas formas de jubilación dependiendo de sus circunstancias laborales. De acuerdo con la institución, si fue inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social (LSS) en julio de 1997, tiene derecho a pensionarse bajo dos modalidades: el régimen LSS 73 y el régimen LSS 97; asimismo, si prefiere retirarse por la Ley del Seguro Social 1973, se deben de cubrir otros requisitos.Por eso, uno de los aspectos que mayores dolores de cabeza causa a los empresarios en México tiene que ver, precisamente con los pasivos laborales. Actualmente las empresas buscan gente de alrededor de 25-30 años para contratar, con una expectativa de vida laboral al interior de las organizaciones no mayor a cinco años. De esta forma la empresa y el empleado obtienen, uno experiencia y contactos de trabajo y la otra evita el pago de la antigüedad que suele causar un impacto importante en las finanzas de las organizaciones.La permanencia en el corto plazo de los empleados, provoca no sólo un costo menor, sino que también implica una mayor inversión en la selección e inducción del personal, mayores costos de capacitación y finalmente no se genera capital intelectual en la empresa y por ende mayor valor de la misma, por tanto, la evaluación de este tipo de inversiones debe verse en el largo plazo y no en el corto. Por otro lado, el exceso de protección al trabajador reflejado en nuestra legislación laboral genera importantes problemas económicos a las organizaciones y en el caso del gobierno, les acarrea por sus enormes prestaciones, deudas. Esto se refleja en los enormes pasivos laborales de las entidades públicas como las universidades autónomas, centros de investigación, Secretarías de Educación y las paraestatales como Pemex y CFE.Los pasivos laborales de estas entidades públicas han pasado a deuda pública, de modo que deberán ser pagadas por los sufridos contribuyentes. Con AMLO como Presidente y al tomarse medidas neo keynesianas donde se incremente la contratación de burocracia y se inyecte más dinero al gobierno, crecerá el problema. Incluso, si los recursos de las Afores, los ahorros de los trabajadores de todo México, no se invierten en los mejores proyectos productivos (sean públicos o privados), estaremos condenando los rendimientos a que dependan pronto de las decisiones de funcionarios públicos. Entonces, el problema de las pensiones nacionales será en mi opinión, un asunto clave para la Presidencia de López Obrador, será un tigre que andará suelto.