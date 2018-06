Mantenía discurso anticrimen candidato asesinado tras debate

"Odio a Los Zetas, odio a Los Zetas", declaró a finales del 2017 a un medio local.



"Los odio, los odio, por lo que hicieron aquí, porque lo que hicieron ha generado que la vida de muchos nigropetenses a los que quiero y estimo nunca va a volver a ser iguales. A ellos (los Zetas) los odio y los combato frontalmente con la mano firme y con el puño cerrado y no les tengo miedo".



"Ese tipo sembraba el terror aquí, extorsionaba", dijo en relación a uno de los occisos, "yo estoy muy contento, son dos malandros menos para la ciudad, lo siento por sus familias".



"Purón, en 2 años te vamos a mochar la cabeza", decía uno de los mensajes pintados en 2016.



"Trabajaremos en el esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero de el o los responsables, y aplicaremos todo el peso de la ley".

Durante sus cuatro años como Alcalde, Fernando Purón Johnston se definió como un funcionario que buscó mejorar la seguridad de Piedras Negras, además de tener un discurso anti crimen organizado.En otra entrevista, acusó de relaciones con el narco al Alcalde panista de Nuevo Laredo, Enrique Rivas.Luego de un doble asesinato ocurrido en noviembre del 2017 en la ciudad, Purón se congratuló por la muerte de dos delincuentes.Purón no estuvo exento de problemas, el 29 de febrero de 2016 amanecieron pintados en bardas de Piedras Negras, amenazas de muerte en su contra, una de ellas en el Panteón Municipal, misma que fue cubierta con pintura por empleados municipales.El ex Alcalde deEn el video de una cámara de seguridad que circuló anoche se aprecia al candidato despedirse de algunas personas, luego camina hacia su vehículo y de pronto, un hombre de complexión robusta cruza la banqueta hacia él y sin más, saca una pistola y le dispara en la cabeza.Hasta el cierre de la edición no había un comunicado oficial. De manera extraoficial, se comentó que un escolta de Fernando Purón resultó herido al intentar detener al asesino.En un video grabado momentos después del atentado, el candidato a Diputado local del Frente, el ex Alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, dijo que a partir de ese momento suspendía su campaña política, a la vez que pedía garantías de seguridad para todos los candidatos.El candidato al Senado por Morena, Armando Guadiana Tijerina, recordó que un día atrás, en Torreón, él y otros candidatos exigieron seguridad al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme.En su cuenta de Twitter, @mrikelme, el Gobernador lamentó el asesinato, y anunció que trabajarán para dar con los responsables del atentado.