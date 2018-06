VIDEO Latinos dan 'clase' de limpieza a una mujer y ella les lanza este insulto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer insultó a una familia latina en el parque Six Flags Fiesta, en San Antonio, Texas, y dejó sorprendidos incluso a quienes ya han visto o sido víctimas de ataques así, pues demostró que 'últimamente la gente se siente cómoda al expresar su racismo en público'.Esto último, fue dicho por Ágela Gómez, la persona atacada. Ángela llegó al parque temprano para apartar mesas y celebrar un cumpleaños, cuando una familia les preguntó si podían ocupar una de las mesas, y ellos accedieron.El problema fue que un niño de esa familia se sentó sobre la mesa, y la familia latina le pidió que no lo hiciera porque iban a comer ahí, cosa que molestó mucho a la madre del niño.'Wetback', es decir, 'espalda mojada', es un insulto para referirse a los migrantes, y fue una de las palabras que la mujer les dijo a los latinos.Por desgracia la cosa se puso peor, porque los empleados de Six Flags, a decir de Gómez, no llamaron a personal de seguridad y dieron atención tardía a la familia que fue atacada., dice el portavoz de Six Flags en un comunicado.Con información de Daily mail y La Bandera Noticias.