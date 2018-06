Protocolo para atención de violencia política contra mujeres es insuficiente, acusan

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo señaló que el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), es una herramienta que no garantiza los derechos político-electorales y, a su vez, que no responde a las necesidades de las mujeres violentadas políticamente.

Otilia González Sánchez Castillo, integrante de dicho Observatorio, reconoció en entrevista la implementación del protocolo; sin embargo, indicó que no permite la identificación de instancias a las cuáles acudir en caso de violencia política.

El 25 de mayo se publicó en el Periódico Oficial el ‘Protocolo estatal para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en Hidalgo’, divulgación que se desprende del protocolo a nivel nacional.

El Observatorio es un organismo que se encarga de “promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público de la entidad”.

PROPONEN REVISIÓN DEL PROTOCOLO

Otilia González es también coordinadora de la Constituyente Feminista de Hidalgo A.C. y explicó que la violencia política contra las mujeres no se denuncia por desconocimiento o temor de afectar una carrera política, especialmente en el caso de las candidatas a un puesto de elección popular.

“Ellas no se dan cuenta de que es violencia o, si se dan cuenta, por cuestiones institucionales se quedan calladas para no perjudicar su carrera política posterior; o no saben qué hacer ante este tipo de situaciones que las están afectando”.

Por tal motivo, explicó que el protocolo implementado por el TEEH tendría que garantizar las rutas claras hacia dónde dirigirse cuando hay violencia y, en su defecto, un seguimiento para acceder a cuestiones de justicia.

González Castillo reconoció la aportación del protocolo en el marco de las elecciones del 1 de julio; sin embargo, dijo que por lo mismo se apresuró la edición.

“Entendemos que haya esta intención de publicarlo en el marco del proceso, pero también nos parece importante subsanar estas deficiencias”, dijo.

El Observatorio propone que en el protocolo estatal se adicione información para identificar si una mujer es violentada políticamente, ya que explicó, no solamente afectan a las candidatas que están inmersas en las elecciones, sino en cualquier puesto que desempeñen en el proceso.

Asimismo, proponen agregar las instancias a las que deben de acudir o qué medidas se pueden implementar; además de conocer quién sanciona.

“Son detalles que a lo mejor para las personas en las instituciones se les hace de lo más normal y natural, pero no para quienes somos parte de la ciudadanía”

PROTOCOLOS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Respecto a los protocolos al interior de los partidos políticos, Otilia González indicó que conocer los protocolos de los partidos políticos a nivel estatal es complicado, lo que no permite su evaluación.

Asimismo, indicó que en la plataforma oficial del Observatorio se encuentra el protocolo del Partido Acción Nacional (PAN).

Detalló que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también cuenta con su protocolo, al igual que el Partido Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional (PRI); no obstante, estos tres últimos no se conocen a detalle.

“Hemos tratado de conseguirlos, de ubicarlos, pero no los hemos podido encontrar”, finalizó.