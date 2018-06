Sigue el round entre Julio Menchaca y Alejandro González; se acusan otra vez en debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El debate entre los candidatos al senado por Hidalgo volvió a ser el escenario para que los aspirantes Alejandro González Murillo (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza) y Julio Menchaca Salazar (Morena) entraran en un ‘round’ de señalamientos y acusaciones.Luego de llevarse el segundo debate con tranquilidad, Alejandro González, candidato de la coalición Todos por México, reavivó la rencilla al llamar “farsante y oportunista” a su contrincante Julio Menchaca al difamar a Nuvia Mayorga con el caso de la presunta venta ilegal de áreas verdes en el fraccionamiento de San Javier, en Pachuca.“Yo creo que usted ahora que se está volviendo un justiciero, por el que demanda a todo el mundo cuando nunca lo hizo después de ocho años primero de la venta de terrenos. Cómo se le ocurre ir a denunciar ahora que es candidata… eso es de un farsante y oportunista”, dijo Alejandro Murillo.Además, advirtió a Menchaca Salazar que en breve un grupo de concesionarios lo denunciarán por sentirse defraudados por las 300 concesiones de taxis, que presuntamente recibió cuando dejó de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia.“Habrá mucha gente que demandar, porque escuché públicamente que me demandará por difamación, lo cual me tiene sin cuidado, usted puede hacerlo. Quiero decirle que hay muchas personas: Francisco González Miguel, Salinas Miguel Flores Salinas, Nabor Islas Arteaga, Rocío Alejandra Hinojosa Rosales, Hortensia Mendoza Monroy, Silvestre Chávez Cortés, entre otros que ya están metiendo la denuncia, gente con valores y no tiene miedo…ojalá y se busque muchos abogados”, esgrimió contra Julio Menchaca a quien llamó “títere de López Obrador”.En su réplica, Julio Menchaca Salazar señaló que la desesperación y su mal carácter siguen imperando en el candidato Alejandro Murillo y prueba de ello, dijo, “ya despidió a cinco coordinadores de campaña, de los cuales algunos de ellos ya se le acercaron”.“Su carácter lo delata y la desesperación que tiene por ir abajo en las encuestas, por no poder levantar, lo hace salirse de tono. Íbamos muy bien en este debate, pero tengo la necesidad de responder, miren en las concesiones las da el gobernador del estado, a quien hay que denunciar es al entonces gobernador (Miguel Osorio)”, respondió a los señalamientos de su contrincante.Además, pidió “al sobrino de Jesús Murillo” mejor aprovechar el tiempo para decir quiénes fueron sus maestros sus compañeros de escuela “para poder revalidar un título yo le puedo decir que aquí hay compañeros míos de la escuela que tengo compañeros que son magistrados jueces y 35 años de actividad profesional”.Por su parte, Darina Márquez Uribe, cantante y candidata de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) criticó a sus tres contrincantes, de quienes dijo, “siempre son las mismas caras”, y pidió a la ciudadanía a votar por ella pues “soy de barrio”.A lo anterior, González Murillo le sugirió que “si no te sale lo de la cantada, mejor te dedique a la actuación”.