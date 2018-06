Sixto Zetina muestra preferencias por Anaya

El ex alcalde de Irapuato,, Ricardo Anaya Cortés.Zetina mostró su apoyo al candidato de 'El Frente' argumentando que aunque aún hay 'Heridas que sanar' en cuanto a su relación con el partido,Cabe mencionar que el ex alcalde anteriormente ya había demostrado que su apoyo en la próxima elección presidencial sería para la esposa del ex presidente de México Felipe Calderón, la ex panísta Margarita Zavala quien



“Debemos anteponer el bien del país al personal reconociendo que en el PAN hay heridas que se tienen que curar, revisar hacia adentro para cambiar y ser la opción que representa un buen gobierno.Por mi profundo amor a México, me sumo como uno más al proyecto de @RicardoAnayaC 2/2”, escribió el ex alcalde.