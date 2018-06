Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todos tenemos derecho a la libertad. Pero ¿qué es la libertad? La Real Academia Española define “libertad” como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseemos. La libertad es la facultad de obrar según la voluntad, de cada quien respetando la ley y el derecho ajeno.Nuestra libertad es considerada un bien natural, del que no hace falta aprovecharnos para disfrutarlo todo lo que queremos. Es un bien del que todos podemos disfrutar, ya que es un bien público único de nuestra civilización que después de largos años lucha se ha podido conseguirLas libertades colectivas son aquellas que corresponden a un grupo de personas. Se trata particularmente de la libertad de asociación, de reunión pacífica, la libertad sindical y el derecho a la manifestación.Sin embargo, se benefician de libertades importantes de respetar. Estas son las llamadas libertades “de ciudadanía”: la libertad de opinión, de expresión y de asociación; y de las llamadas libertades “espirituales” o “religiosas”: la libertad de pensamiento, de consciencia y de religión.Los tipos más frecuentes limitaciones a ésta son intimidación, amenazas, ataque físico o material, privación de la libertad, acoso y hostigamiento, intervención de comunicaciones.La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozarLa lucha por la libertad de expresión como un derecho ha sido ardua durante mucho tiempo, y en México no ha sido la excepción. Por ello cada 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión en el país.En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés instituyó esta fecha, y en 1976, cuando Luis Echeverria tenía a su cargo la Presidencia, estableció que en la celebración se entregará también un reconocimiento, que es el Premio Nacional de Periodismo.La libre manifestación de las ideas y pensamientos está consagrada en la Carta Magna de México en los artículos 6° y 7°.La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debemos gozar. Todas las personas tenemos el derecho a la libertad de opinión y de expresión sin represión alguna, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.La libertad de opinión significa que cada quien somos libres de tener una opinión o un juicio, de acuerdo a nuestras emociones, capacidades reflexivas y conocimientos.Los niños tienen el derecho a tener una opinión diferente a la de sus padres. Tomando en cuenta su edad, así como su grado de madurez y discernimiento, los niños tienen derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Los Estados, las comunidades y los padres tienen el deber de escuchar a los niños y acordar una consideración particular a sus opiniones cuando las decisiones que van a tomar les incumben.El derecho a la libertad de expresión es uno de los más importantes, ya que sin ese derecho el ser humano está condenado a la opresión. El poder opinar y expresarnos, denunciar las injusticias, pedir cambios a nuestro alrededor, es imprescindible para ser felices. Por ello luchar por la libertad de expresión es tarea de todos, y para conseguir esta libertad es necesario respetar todas las opiniones, por muy equivocadas que nos parezcan. Respetar la libertad de expresión de los demás es respetar nuestra propia dignidad.Los Derechos Humanos son, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna en la que todos los ciudadanos (as) podamos tener total libertad de pensamiento, que es mucho más importante que la libertad de expresión.La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y las libertades democráticas. En su primera sesión en 1946, antes de que cualquier declaración o tratado de derechos humanos fuera adoptado, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 59 declarando que “La libertad de información es un derecho humano fundamental y… el punto de partida de todas las libertades a las que está consagrada la Organización de las Naciones Unidas.”Ojalá que el próximo ejercicio de nuestro derecho a pensar y elegir sea ejercido con libertad y consciencia ciudadana. ¡Los mexicanos (as) nos lo merecemos!¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!