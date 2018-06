Asegura Sheffield que le está 'pisando los talones' a Sinhue en las encuestas

"Este sexenio de Miguel Márquez Márquez ha dejado mucho que desear con tanta corrupción e inseguridad nunca antes vista, el desgaste y la degradación de un sistema que hace tiempo dejó atrás sus mejores gobiernos”.

Referente a los resultados lanzados por la encuesta realizada para am por la Universidad Meridiano Ricardo Sheffield, candidato a la Gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia” señaló que, y la primera en el país.“La encuesta no es clara en relación a su metodología, ni la Universidad del propio medio (am) es una fuente profesional de encuestas. Se trata de un ejercicio periodístico no estadístico que refleja el hecho de que Morena se ha consolidado como la segunda fuerza política en Guanajuato y la única opción de alternancia después de 27 años de gobiernos del PAN".Sheffield Padilla subrayó que las diversas encuestas que se han publicado señalan una diferencia más pequeña entre él y Diego Sinhué, candidato por la coalición “Por Guanajuato al Frente”.En la encuesta publicada este domingo el 48 por ciento de los encuestados señaló que votará por la coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.En segundo lugar de las preferencias electorales, la coalición Juntos Haremos Historia, que postula a Ricardo Sheffield Padilla alcanzó 30 por ciento de las intenciones de voto.