Se suman leoneses a #LeerNoEsDelito

"Yo aprendí mucho de los libros, la lectura significa valores, significa principios y respeto a los libros por lo que invitó a las personas a que sean inteligentes y conscientes a través de los libros", opinó Luis un trabajador de la Zona Centro.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de que en redes sociales surgiera el movimientoderivado del caso de José Luis Gallegos un joven al quien no se le permitió leer en la Biblioteca del Metro Chabacano en la Ciudad de México jóvenes en León se suman a dicho movimiento nacional.Poco después de las 12 del día un grupo de jóvenes integrantes de Ateneo Nacional de la Juventud A. C. se reunieron afuera de la Casa de la Cultura para dialogar con transeúntes acerca de la importancia de la lectura.Aprender a leer es importante y no es un delito. recalcó Rodrigo Aranda, presidente de Ateneo Nacional de la Juventud A. C. en Guanajuato.El pasado lunes 4 de junio al jovenpersonal de la Biblioteca de la estación del metro Chabacano le negó hacer uso de las instalaciones de la misma argumentando que la biblioteca es para uso exclusivo de los trabajadores y sus familiares.Al negarse a abandonar el lugar José Luis fue llevado a un juzgado cívico donde finalmente se determinó que no había razones legales para no dejarlo hacer uso de las instalaciones de la biblioteca.