Obras públicas sin 'moches' y que 'cambien la cara' de Guanajuato, proponen

"No más moches en la obra, no habrá corrupción para la Secretaría de Obra Pública en el estado".



"Necesitamos cambiarle el rostro a Guanajuato (pensado para mover vehículos y no para mover personas, dijo después), que esos pisos de tierra no existan, hacer obras pero obras que la gente decida, transparentar el ejercicio en este renglón, ciudades amigables, espacios recreativos".



"Involucrarlos en procesos de licitación, hacer públicos los catálogos de precios, que la gente sepa en cuánto se cotizan y no se metan precios de más, que quien revise la cuenta pública sea independiente de los partidos políticos".



"No se ocupan cargos en las leyes, sino que esas leyes las cumplan; lo que hay que hacer es cambiar la manera en que estamos operando; transmitir en vivo y dejar grabado en el Internet todas las sesiones del comité de adquisiciones; no voy a permitir y menos fomentar que se clasifique la información de ninguna obra", dijo, y citó al Grupo México y el caso del Libramiento de Silao.



"Salamanca, León, Irapuato, Celaya, son de las ciudades más contaminadas y no sólo de Guanajuato ni del país. Habló de nuevas fuentes de empleo sustentables y de reconstruir el medio ambiente".

El tema de la obra pública fue uno de los 'pendientes' de Guanajuato que fue tratado en el debate de los candidatos a Gobernador del estado."La problemática cotidiana de la asignación de obra, competencia desleal, baja productividad, inseguridad y un ambiente que se advierte muy susceptible a la corrupción. Guanajuato espera de cualquier aspirante una propuesta de políticas públicas claras y específicas para el sector", se dijo al inicio del bloque.El candidato Felipe Arturo Camarena habló de cómo piensa atender las demandas de infraestructura de obra pública en todo el estado.Dijo que la persona al frente del sector debe ser honesta y transparente para que se cumplan estándares de calidad, que hay que revisar el padrón de las personas que prestan el servicio, y llevar la obra pública no sólo al corredor industrial.A Bertha Solórzano se le cuestionó sobre qué tipos de infraestructura impulsaría con mayor prioridad y con cuáles obras.Habló de mejor movilidad, "no para los vehículos, para las personas; ciclovías, banquetas para las personas con capacidades diferentes".Diego Sinhue habló sobre la participación ciudadana para evitar corrupción en procesos de licitaciones,.A Ricardo Sheffield se le dio la palabra en el tema de cambios legislativos y estructurales para que programas de obras públicas y sociales no sean plataforma de candidatos a cargos de gobierno.Gerardo Sánchez habló sobre el corredor industrial, una de las zonas con más contaminación atmosférica de todo el país.