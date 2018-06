Santiago y El Rufo.- “2º debate en Guanajuato”

R- No es mi posición definir un ganador(a) en el segundo debate de candidatos a gobernar Guanajuato, pero si me gustaría compartir algunas reflexiones...

S- Mi Rufo, ¿de cuando acá te interesas en la política de los humanos?

R- Grrr, desde que me di cuenta de que los perritos dependemos de quienes nos vayan a gobernar y de sus políticas económicas. La jauría está preocupada con el neoliberalismo y la forma en que millones de humanos se empobrecen, si esto sigue así, los tacos de “suaperro” serán platillo cotidiano de los pobres, como en China; y estaremos en peligro de extinción.

S- No creo que lleguemos a esos niveles en México,… aunque no se sabe.

R- Auuu, ese es el punto, que no sabemos, así que mejor prevenir; es por eso que vi el debate entre los 5 candidatos a gobernar Guanajuato, los cito: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo del PAN; Gerardo Sánchez del PRI; Ricardo Sheffield Padilla de la coalición Juntos Haremos Historia; Bertha Solórzano de Nueva Alianza; y Felipe Arturo Camarena del PVEM.

S- ¿Algo llamó tu atención?

R- Bueno,… lo primero que destaca es la falta de lealtad de quienes, en busca de hueso, muerden la mano que les dio de comer. Al igual que Don Javier Usabiaga se envolvió en la bandera patriotera para “justificar” su apoyo al candidato del PRI, jugándole las contras al partido que lo hizo diputado y Secretario de Agricultura estatal y federal; en el debate llamó mi atención el ataque del Sr. Sheffield, quién con todas sus letras tachó de corrupto al gobernador Miguel Márquez Márquez, sin dar prueba de ello. Destaco el dato, porque el gobernador no es candidato, por lo que la intención de Sheffield es la de asociar al candidato del PAN, el Sr. Sinhué, con MMM y así, concluir que hay contubernio y sacar una ventaja electoral; lo grave, es que la diatriba no va acompañada de una denuncia en ministerio público, lo que la convierte en un acto de cobardía; algo parecido a la extensa difusión de un video ilegal, anónimo y editado, sobre la supuesta corrupción de Ricardo Anaya, ataques cobardes cuyo objetivo, al estilo del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, parten de la premisa de que si repites varias veces una mentira, alguien terminará creyéndola.

S- ¡Tienes razón, perro!, la lealtad y la decencia son valores perdidos entre la clase política mexicana, salvo honrosas excepciones ¡En fin!, esperemos que la memoria selectiva del Sr. Sheffield, que no tenía cuando aspiraba a ser candidato panista a la alcaldía de León por segunda vez, le permita cerrar la boca si no tiene pruebas o actuar responsablemente poniendo una denuncia, si es que las tiene. Lo interesante del fenómeno, es que Sheffield con la playera de Morena, hace lo mismo que Meade con la playera tricolor, al acusar sin probar y sin denunciar a Ricardo Anaya y a la candidata Nestora Salgado, en actos con connotaciones de inmoralidad y cobardía, sabiendo que al acusar falsamente puede obtener una ventaja sin castigo, asunto que justamente reclama Morena. Valga como reflexión que la Secretaría de Transparencia del gobierno de Guanajuato, trabaja la obra pública a través del Proyecto “Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra”, donde se conforman Comités de Contraloría Social en Obra Pública (COCOSOP), integrados por ciudadanos en los distintos municipios de la entidad. En otras palabras: ¡El gobierno de Guanajuato empodera a la ciudadanía para supervisar la obra pública!

¡En fin!, volviendo al debate, dos temas llamaron mi atención: El educativo, en donde al margen de las respuestas de los candidatos, debemos despertar el interés de los jóvenes por el conocimiento ¡El gusto por aprender!, si lo hacemos, daremos un salto cualitativo en educación, al margen de maestros, infraestructura y presupuesto ¡El saber debemos asociarlo a calidad de vida! El otro tema, el que considero de seguridad nacional, es el campo, en donde: El primer objetivo del campo debe ser alimentar a nuestro pueblo, si dependemos de otras naciones para alimentar a nuestros pueblo, no seremos libres, ni soberanos,… los excedentes a exportación; con énfasis en el desarrollo de mercados locales y regionales sustentados en la generación de riqueza que permita al agricultor vivir con dignidad y ser consumidor (tener poder adquisitivo). En ese sentido Xonotli es un diamante en bruto, que podría ser pilar de una política agraria humanista y nacionalista con un desarrollo integral y balanceado de Guanajuato.

Como dije, el presente no tiene por objetivo declarar un ganador(a) del debate, si hacer un llamado al respeto, a la mesura y a la decencia y de pasadita, hacer un par de propuestas. Cierro el presente con una anécdota del eterno candidato y después Presidente de Francia, François Mitterrand; estando en campaña le preguntaron su opinión sobre su oponente, Valéry Giscard, del que habló respetuosamente diciendo: “Yo no puedo hablar mal del que puede ser el próximo Presidente de Francia.” Esa generosidad y respeto por la República y sus oponentes, no los veo en la clase política mexicana, no en el Sr. Sheffield, no en el Sr. Meade … ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador