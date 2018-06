Piloto de EU escapó hace 35 años con 28 mil dólares y mira dónde lo encuentran

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Era oficial de la Fuerza Aérea en Estados Unidos y desapareció en 1983. Las autoridades no esperaban encontrarlo en California, dándose 'la buena vida' bajo otra identidad.William Howard Jr. fue arrestado en su casa por el fraude con el que logró desaparecer del mapa desde el siglo pasado., tenía la máxima autorización de seguridad y trabajaba en el avión de vigilancia electrónica de Alerta y Control Aerotransportado., pero una portavoz de la Oficina de Investigaciones Especiales dijo al Albuquerque Journal que no hay indicios de tal cosa.El ahora acusado de deserción y detenido en la Base de la Fuerza Aérea Travis en California,Por ello sacó más de 28 mil dólares del banco y se creó un nueva identidad, sin embargo ahora ha vuelto al lugar que no quería volver a ver.Con información de Telemundo y AP.