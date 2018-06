¿Qué hacer ante preguntas extrañas en una entrevista de trabajo?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una entrevista de trabajo es terreno propicio para resbalar. Aunque el mal trago nadie lo puede pasar por ti, hay algunos consejos para afrontar situaciones como las descritas. Nilton Navarro, social media manager de InfoJobs, y la responsable de Recursos Humanos de Adecco Training, Carolina Mouné, nos dan algunas pistas:Así que no hay respuestas buenas y malas: lo importante es contestar. "Dentro de lo posible, responde a las preguntas con ejemplos y situaciones profesionales que hayas vivido: así muestras que tienes experiencia y tablas para afrontar cualquier situación". dice Navarro. "Si te preguntan por alguna experiencia negativa, cuéntale lo que has podido aprender de ella", añade Mouné.Si tienes dudas sobre cuál es tu nivel de inglés, en este otro artículo dimos unas pautas para no meter la pata. Digamos que no tiene mucho sentido decir que sabes hacer algo si no sabes. El CV es tu carta de presentación, el primer filtro para los reclutadores. Todo lo que ahí pongas puede salir a la luz en la entrevista. Por ese motivo, es recomendable ser fiel en el currículum y adaptarlo a cada oferta."Hay que preocuparse menos. Cuando un candidato está nervioso en una entrevista está demostrando que le importa ese puesto de trabajo. Si se muestra pasotismo es mucho peor. Lo mejor, si creemos que nuestros nervios están complicando la entrevista, es reconocer que estamos nerviosos. No va a penalizar", opina Mouné. Prepara tus puntos fuertes y tus áreas de mejora, y los argumentos para defenderlos. Olvídate de monosílabos y recuerda mostrar tu entusiasmo por el puesto.