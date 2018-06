Muere Andreas Pérez, piloto de 14 años, tras caída durante carrera

Andreas Pérez (Mollet del Vallès, 14 años), piloto del equipo Reale Avintia del Mundial Junior de Moto3, ha fallecido la mañana de este lunes “al no poder superar las graves lesiones a consecuencia de una caída múltiple durante la segunda manga de la carrera” que se disputó este domingo en el circuito de Montmeló. Así avanzaba la familia, a través deInstantes después, el equipo enviaba un comunicado en el que se explican las causas y consecuencias delse supo ayer, y así lo confirma el equipo Avintia, que Andreas cayó en la salida de la curva cinco: “Varios pilotos que venían por detrás no pudieron esquivarle. Después de ser atendido en el mismo circuito y dada la gravedad de sus lesiones”, fueA pesar de muchos esfuerzos, finalmente los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida”.El accidente que ha terminado conCuando se relanzó, sucedió el choque fatal y como consecuencia el piloto quedó tendido en la pista. El accidente se produjo entre las curvas cinco y seis de Montmeló –en la bajada de La Moreneta–, una de las zonas más técnicas: la frenada de la quinta curva es una de las más exigentes y la salida para tomar la seis y siete, clave para hacer bien la subida de La Moreneta. Tras esa segunda bandera roja y la consiguiente suspensión de la prueba, esta se retomó.La de Moto3 del FIM CEV RepsolEl Mundial Junior de Moto3 está concebido como la gran plataforma para dar el salto al Mundial de MotoGP, cuya edad mínima de acceso son los 16 años.Pérez era uno de los jóvenes talentos de la cantera española. Con solo 9 años fue campeón de Cataluña de motociclismo de la categoría de 50cc.El Circuito de Barcelona-Catalunya se presentó a la cita del pasado fin de semana tras una profunda remodelación exigida por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) yDespués de más de un año de reivindicaciones, los pilotos de MotoGP y los responsables de seguridad del Mundial de Motociclismo exigieron, a través de la FIM una serie de modificaciones para mejorar la seguridad de la pista. Y así se hizo.Las obras se iniciaron este invierno y el circuito, que también fue reasfaltado para cubrir las imperfecciones de la pista, ya fue testado por los pilotos de MotoGP hace unas semanas. Han cambiado los puntos considerados más peligrosos, esto es, la curva 10, que ahora en lugar de ser una suerte de semicírculo, una curva más rápida,