Kevin Spacey pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera como estrella de “House of Cards” cuando las acusaciones de abuso sexual en su contra salieron a la luz.Días después del escándalo, Netflix anunció que Spacey no volvería a participar en la serie, que a pesar de esto,La ganadora del Golden Globe regresa como la Presidenta de Estados Unidos en la sexta y última temporada de “House of Cards”.Dos imágenes de la actriz fueron publicadas por la plataforma streaming para promocionar la producciónMientras, Spacey aún es investigado por las acusaciones de al menos 24 personas de conducta sexual inapropiada.