Robert De Niro insulta a Trump en plena entrega de premios

El actor, un acérrimo opositor del presidente estadounidense, pronunció un par de veces una palabrota que en inglés empieza por F y que el público en el Radio City Music escuchó claramente el domingo por la noche. La audiencia de CBS no la oyó, sólo vio a De Niro levantar ambos brazos en dos ocasiones antes de recibir una larga ovación.



"Bruce, puedes estremecer como nadie más y aún más importante en estos tiempos peligrosos, puedes promover el voto, siempre luchando en tus propias palabras por la verdad, transparencia e integridad en el gobierno. Chico, cómo necesitamos eso ahora".

Kushner fue incluso más allá al calificar la presidencia de Trump como "el error Hitler" que puso a un "narcisista al borde de la psicosis en la Casa Blanca".

Con un pitido en la televisión en vivo y los dos puños levantados, Robert De NiroEl ícono del cine exhortó a los espectadores a votar en noviembre y elogió a Springsteen antes de que el cantante se sentara al piano para su interpretación de "My Hometown", basada en su espectáculo "Springsteen on Broadway".El sentimiento anti Trump se sintió tras bambalinas mientras el dramaturgo Tony Kushner y otros miembros de "Angels in America" conversaban con reporteros sobre los tres premios que recibió la puesta: mejor reposición de una obra, mejor actor para Andrew Garfield y mejor actor de reparto para Nathan Lane."Estoy de acuerdo", dijo Kushner cuando le preguntaron sobre el momento de De Niro, dejando él mismo soltar la palabrota con F al referirse al presidente., dijo Kushner. "Bien por él. Quiero decir, es Robert De Niro. ¿Quién va a discutirle?".