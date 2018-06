'Acorrala' el SAT a Jorge Vergara y sus empresas

“Omnilife debió exhibir algún entregable relativo al servicio que recibió, consistente en un documento, reporte o resultado por medio del que se haya finalizado la consultoría y asesoría en materia de operación y logística empresarial”, sostuvo el SAT.

y sus empresas deY los problemas se metieron hasta el vestidor de lasAdemás de los conflictos deportivos, elenfrenta problemas fiscales por la nómina de jugadores, la operación del estadio y los palcos, el uso y comercialización de su marca y hasta por su televisión de paga.Vergara y 15 de sus empresas, incluidoenfrentan adeudos ante elpor más desegún registros contables a los que tuvo acceso REFORMA.De ese monto,Tan sólo el propio Vergara —como persona física—Los otrosaún podrían entrar a la cancha judicial para litigarse.Y los problemas financieros deno terminan ahí.La empresaque manejó los salarios de los jugadores está clasificada por elcomo una empresa quepor servicios inexistentes.adeuda además otroFuentes dedijeron quefue contratada porquien fue directora deLas razones sociales del corporativo tienen pendientes pagos de impuestos sobre la Renta (), al Valor Agregado () y sobre el Producto del Trabajo ()., en su calidad de persona física, y cuatro de sus compañías, perdieron sus litigios contra créditos fiscales que les impuso el Servicio de Administración Tributaria (La situación se ha complicado aún más en los últimos años. Por los ejercicios fiscales que van de enero de 2015 a junio de 2017 el total a pagar por las empresas, con actualizaciones y recargos,En 2015, según registros contables, los impuestos fueron 335 millones 965 mil 341 pesos; en 2016 aumentó a 616 millones 197 mil 71 pesos, y en el primer semestre de 2017En el caso de los adeudos de estos últimos años, Grupo Omnilife tiene todavía la oportunidad de litigar, para que las cantidades sean reconsideradas, modificadas o anuladas.En una visita que llevó a cabo el, se determinó queperteneciente aobtuvo en 2010 ingresos por 34 millones 419 mil 761 pesos por derechos de uso de palcos y de uso de butacas,La mitad de ese añojugó todavía en elLa asociación civil litigó contra el crédito fiscal que le impuso el, pero el 17 de agosto de 2017 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco le negó el amparo y dejó firme el monto de la contribución.De acuerdo con datos recabados, a la fecha han quedado firmes otros dos créditos fiscales impuestos en 2010:Otra empresa con un adeudo firme de un millón 443 mil 777 pesos es Operadora Chivas S.A. de C.V., por impuestos de 2009. El propio Vergara, como persona física, tiene unEn 2015, siete empresas de Grupo Omnilife contabilizaron una suma de impuestossiendo la más significativa Omnilife de México S.A. de C.V.Las otras empresas son Omnihumana S.A. de C.V., Omnihumana II S.A. de C.V., Chivas de Corazón S.A. de C.V., Grupo Chivas S.A. de C.V., Seytu Cosmética S.A. de C.V. y Omnia de Guadalajara S.A. de C.V.El que hasta ahora parece ser el año más complicado es el 2016, pues los registros arrojan que 12 de las compañías y asociaciones civiles detienen que pagarLas de mayor volumen de adeudo de impuestos son Omnilife de México,De enero a junio de 2017, doce de las empresas registraron impuestos a pagarEn la contabilidad de ese año ya apareceque van de 2015 a 2017, están en proceso de pago y de litigio por parte de las subsidiarias.La empresa de outsourcing que manejaba los salarios de jugadores del equipo de futbol de lastambién trabajó con Omnilife y está clasificada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) comoes decir, emite comprobantes fiscales por servicios inexistentes.Se trata depor no pagar impuesto alguno ni repartir utilidades pese a tener ingresos millonarios.En septiembre de 2014, elhabía iniciado un procedimiento contrapor sospechas de ser facturera que expide comprobantes por servicios inexistentes, y el pasado 1 de septiembre dicha clasificación fue confirmada en definitiva por el órgano tributario.REFORMA publicó el miércoles que, propiedad de Jorge Vergara al igual que, adeuda 800 millones de pesos alpor no pagar impuestos de algunos jugadores en 2010 y 2011, mientras que el equipo responsabilizó a Madcam, que operaba el outsourcing para el pago de salarios mediante otras dos empresas.Documentos judiciales consultados revelan queManufactura celebró un contrato de “consultoría y asesoría en materia de operación y logística empresarial” con la empresa Madcam, que a su vez le expidió comprobantes fiscales por conceptos comoFuentes de Chivas dijeron aquefue contratada cuando Angélica Fuentes, ex esposa de Vergara, era la directora general deDicha compañía usó las facturas para acreditar IVA en su favor en el ejercicio de 2010, pero el SAT resolvió que dicha operación fue ilegal, pues no se probó que los supuestos servicios prestados por Madcam hubieran sido indispensables para la operación de la empresa.El pasado 21 de junio, la Suprema Corte de Justicia desechó un recurso de Omnilife y confirmó en definitiva un crédito fiscal de 9 millones de pesos fincado en 2015 por elcontra dicha empresa.Madcam está litigando contra elpara impugnar la designación como facturera y también el crédito fiscal de 968 millones de pesos.