De Anda se ha despedido de los jugadores

Continúan las despedidas en Chivas. Ahora tocó el turno para Francisco Gabriel de Anda, director deportivo quien se ha despedido de la plantilla de Chivas este mediodía en las instalaciones de Verde Valle.



Ayer Matías Almeyda se despidió de los jugadores, hoy tocó el turno para el todavía director deportivo del “Rebaño”, quien agradeció al equipo el apoyo brindado en los meses que estuvo trabajando con ellos.



Explicó sus razones para irse de la institución, siendo la más importante, que no pudo convencer a Matías Almeyda de continuar hasta mínimo diciembre, en el mundial de clubes.



De Anda dará una conferencia de prensa este martes, tal como había anticipado el pasado domingo, cuando arribó a Verde Valle, para estar presente con la plantilla y en el adiós ocial de Almeyda con sus ex pupilos.



De Anda fue presentado de manera ocial con Chivas, en el puesto de director deportivo el pasado 15 de marzo y mañana 12 de junio dice adiós ocialmente.El puesto de director deportivo no se tiene contemplado en la estructura que viene en el nuevo proyecto, desaparecerá y quien asuma como nuevo estratega, tendrá poder deportivamente para hacer los movimientos que considere y contacto directo con la cabeza en la estructura de fuerzas básicas, Diego Martínez.