México no será mártir en Rusia: Moreno

Su aterrizaje en Moscú carecerá de los cientos de flashazos y enorme bullicio que suelen acompañar a ese diminuto grupo de selecciones consideradas favoritas para levantar la Copa FIFA, lo que no significa que el Tricolor llegue a Rusia con la etiqueta de víctima. Héctor Moreno es quien lo asegura.



El tercer capitán de la Selección Mexicana, tras Rafael Márquez y Andrés Guardado, está consciente de que las más recientes actuaciones han aumentado los ya de por sí inacabables cuestionamientos al equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, pero advierte que nadie se siente menos que los otros combinados del Grupo F. Incluso, su mente está puesta en ser una de las grandes sorpresas en la XXI Copa del Mundo.



“No nos sentimos víctimas. Nos sentimos iguales a Alemania, Corea y Suecia”, sentencia el defensa central de la Real Sociedad. “Nos hemos ganado el derecho de participar en un campeonato en el que sólo hay 32 selecciones, del que quedaron fuera potencias como Holanda, Italia y Chile, así es que somos afortunados de poder estar ahí y quiero ser campeón del mundo. Deberán pasar muchas cosas, pero lucharemos”.



Por más que el nombre de México nunca aparezca en las quinielas para pronosticar al monarca del orbe o que las casas de apuestas suelan pagar grandes cantidades en caso de que los verdes salgan campeones.



“Sabemos que no somos favoritos, que nunca se va a pensar que México va a ganar el Mundial, pero en cada uno hay un caballo negro y me encantaría que en éste fuéramos nosotros”. Trabajamos para eso, nos esforzamos para eso, y conamos en el trabajo que viene haciendo el profesor [Osorio], así es que las cartas están sobre la mesa; después, dependerá de nuestro trabajo y muchísimos factores”.



Lo que explica que, según presume, no les afecte que muchos analistas consideren muy difícil que alcancen los octavos de final, ronda que el combinado nacional ha disputado en las más recientes seis Copas del Mundo. El verdadero obstáculo está en esa etapa, la cual ha sido incapaz de superar.



El canterano de los Pumas recuerda que el pesimismo caracteriza al mexicano, sobre todo si se trata de su Selección Nacional.



“Me ha tocado vivirlo como acionado y futbolista: el mexicano suele tratar de victimizarse un poco, ver todo complicado, imposible, pero —al final— cuando sucede y lo realizas, lo saboreas muchísimo más y esa manera de ver la vida, entenderla, ha hecho así al mexicano, pero es complicado realizar lo que hemos hecho, aunque me encantaría cambiar con Italia —que no clasicó en algún torneo— y ser campeón del mundo, como lo han hecho ellos, así es que no va de la mano”, considera.



“Ante los grandes retos, el equipo mexicano suele crecerse, tener atrevimiento para poder lograr muchas cosas”.



Buena parte de la concentración está puesta en la Mannschaft, frente a la que debutarán el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú, pero Moreno asegura que Osorio y sus futbolistas no han descuidado los otros dos choques.