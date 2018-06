México domina el equipo ideal del Torneo Esperanzas de Toulon

Tras finalizar el Torneo Maurice Revello, antes conocido como el Torneo Esperanzas de Toulon, donde la Selección Nacional de México Sub 21 obtuvo el subcampeonato, se dio a conocer el 11 ideal de la competición, donde el Tricolor dominó al tener a cuatro jugadores.



El lateral Jorge Sánchez, nuevo chaje del América; el defensor César Montes, de Monterrey; el mediocampista Diego Lainez, también del América; y el delantero Eduardo Aguirre, ex de Santos Laguna y nuevo jugador del Tampico Madero, fueron los jugadores elegidos por el torneo organizador para estar en el equipo ideal.



Junto a los nacionales, se encuentran el portero inglés Freddie Woodman, nombrado el mejor arquero del torneo; el inglés Dael Fry y el francés Romain Perraud en la defensa. Los escoceces Billy Gilmour y Michael Johnston junto a Lewis Cook, de Inglaterra, y Lee Kangin, de Corea del Sur, en el mediocampo.





Le trophée du meilleur joueur du Tournoi Maurice Revello 2018 est décerné à Diego Lainez



The @miseleccionmx midfielder @DiegoLainez10 won the @tournoitoulon 2018 best player award !



Cc @ClubAmerica pic.twitter.com/jlQIq9K4cd — Toulon Tournament (@TournoiToulon) 9 de junio de 2018



Eduardo Aguirre finit meilleur buteur du Tournoi Maurice Revello 2018 avec 7 buts⚽️



The @miseleccionmx striker @Laloaguirre146 finishes as the top scorer of the @TournoiToulon 2018 with 7 goals⚽️



Cc @ClubSantos pic.twitter.com/P58nst7jUB — Toulon Tournament (@TournoiToulon) 9 de junio de 2018

cayó 2-1 en la final de la competencia ante Inglaterra. Lainez y Aguirre fueron reconocidos como el Mejor Jugador y el máximo anotador, respectivamente.