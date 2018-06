K evin Spacey pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera, como estrella de "House of Cards" y consolidado actor de fama mundial, cuando una oleada de acusaciones por abuso sexual coartarían su carrera de forma irreversible. Días después de que estallara el escándalo, Netflix anunció que Spacey no volvería a participar de la producción.



"¿Qué pasaría entonces con la serie?" Fue lo que muchos fanáticos se preguntaron y el gigante de streaming resolvió continuar con una temporada nal, centrada en la coprotagonista de la cción, Claire Underwood (Robin Wright).



La ganadora del Golden Globe y nominada al premio Emmy, Robin Wright, regresa como la Presidente de Estados Unidos en la sexta y última temporada de "House of Cards". Dos fotografías de la actriz en el set fueron liberadas por Netflix en la antesala del estreno de los nuevos capítulos, que se esperan para n de año.



Mientras, Spacey permanece siendo investigado por las acusaciones de al menos 24 hombres de conducta sexual inapropiada.

