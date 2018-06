Alcalde de Huasca desconoce si hay quejas ante Derechos Humanos contra policías del municipio

El presidente municipal de Huasca de Ocampo, Marcelo Soto Fernández, dijo desconocer requerimientos o quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) interpuestos en contra de elementos de Seguridad Pública del ayuntamiento que preside.

Lo anterior, luego de que durante la primera semana de abril una turista denunciara que fue agredida a golpes y hostigamiento sexual por parte de policías del municipio y trasladada a la comandancia de Huasca.

Sin embargo, a más de dos meses del suceso el alcalde Soto Fernández señaló que aunque ya dio instrucciones al secretario municipal y al área jurídica para que le den seguimiento al caso, hasta el momento no se ha detectado a los responsables y tampoco ha llegado una recomendación emitida por parte de la CDHEH.

“Se ha comentado de una demanda de parte de la persona, hasta ahorita yo la desconozco, a mí no me han informado nada, se comentaba de una queja ante Derechos Humanos y lo mismo, a mí no me han comentado nada”, expresó.

Asimismo, descartó casos similares al ya mencionado; no obstante, señaló que otros posibles casos únicamente hacen referencia a “detenciones o encarcelamientos, pero todos son con justa razón”.

Marcelo Soto, puntualizó que hasta el momento ninguno de los elementos de Seguridad Pública de Huasca ha recibido sanción por parte del ayuntamiento.

A su vez, desconoció cuántos fueron los policías involucrados tras argumentar que en una detención “no quiere decir que todos los elementos están implicados”.

De igual manera, apuntó que el ayuntamiento no tiene establecidas las medidas que aplicaría en caso de una resolución emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).