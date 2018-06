A manifestantes les pagaron 500 pesos, acusa Julio Menchaca y denunciará en Fepade

Julio Menchaca Salazar, candidato de Morena, señaló que los actos de violencia que se presentaron al finalizar el debate entre los aspirantes al Senado fueron provocados por taxistas enviados por el candidato de la coalición Todos Por México (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), Alejandro González Murillo, a quienes, dijo, les pagaron 500 pesos por ir a Tula para protestar.

Por tal motivo, anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al tiempo de responsabilizar a González Murillo por cualquier agresión o acto que pudiera sufrir él (Julio Menchaca), su familia y equipo de campaña.

La tarde de ayer, entre empujones y huevos que le lanzaban, Menchaca Salazar abandonó las instalaciones del Consejo perteneciente al Instituto Nacional Electoral (INE), lugar en el que se realizó el debate.

Presuntos taxistas espetaban: “¡ratero!” a Menchaca Salazar, mientras que simpatizantes de Regeneración Nacional gritaban "¡Morena, Morena!".



PROTESTAN TAXISTAS AFUERA DE SU CASA DE CAMPAÑA

Con cartulinas, tambores y matracas, alrededor de 70 taxistas de la zona metropolitana de Pachuca intensificaron una protesta contra Julio Menchaca afuera de su casa de campaña, en donde esta mañana dio una conferencia de prensa.

Entre consignas, rechiflas y mentadas de madre, los taxistas exigieron justica, ya que acusaron al abanderado de Morena de “haberse clavado 300 concesiones que a nosotros nos pertenecen” cuando fue presidente del Tribunal de Justicia de Hidalgo en 2010, año en era gobernador Miguel Ángel Osorio Chong.



TAXISTAS DESCARTAN SER ENVIADOS DEL PRI O DEL GOBIERNO DE HIDALGO

Al cuestionarlos sobre si su presencia obedece a intenciones políticas, los taxistas aseguraron que ni el PRI ni el gobierno del estado los mandó, pues aseguraron que lo que no quieren es que “un viejo ratero llegue al Senado”.

No obstante, los trabajadores del volante desconocieron por qué no denunciaron años atrás cuando presuntamente no les entregaron las concesiones.