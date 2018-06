Alcaldía quiere quitar Centro de Participación a vecinos de Carboneras: delegado

Simón Cruz, quien funge como delegado de la colonia Carboneras en Mineral de la Reforma, denunció que en más de una ocasión el ayuntamiento ha amenazado con utilizar la "fuerza pública" en su contra para tomar el Centro de Participación de la zona, inmueble que está a cargo del delegado.

En entrevista, señaló que desde hace un año y seis meses, cuando tomó el cargo por decisión unánime de los vecinos, las autoridades municipales buscaron dirigir el Centro de Participación Social.

Sin embargo, Simón Cruz puntualizó que el edificio localizado en Carboneras es dirigido por los vecinos, quienes requirieron apoyo al ayuntamiento para su funcionamiento.

"Yo le solicitaba desde hace tiempo a presidencia que ya pusiera a funcionar este Centro de Participación que lleva de cuatro a cinco años ahí, deteriorándose el edificio", dijo.

No obstante, el denunciante indicó que las autoridades municipales condicionan el apoyo, toda vez que solo atenderán sus peticiones en caso de que la administración del inmueble se quede a cargo del municipio de Mineral de la Reforma y no del delegado de la colonia.

"Me dicen que entreguemos la posesión del inmueble, cuando la comunidad me ha encargado que esté bajo mi resguardo".

UTILIZARÁN LA FUERZA PÚBLICA, ACUSAN

La denuncia pública derivó de que el pasado domingo 10 de junio un "supuesto notario" acudió al Centro para hacer revisión del inmueble, hecho que no pudo llevarse a cabo porque la persona no presentó documentación oficial que acreditara su cargo.

"A mí me dijeron que si no entrego el inmueble va a proceder el presidente municipal (Raúl Camacho Baños) o el ayuntamiento por medio de la fuerza pública; inclusive, me dijeron que si no entregaba las llaves iban a llevar a un cerrajero par a tomar ellos posesión”, acusó.

El delgado agregó que el grupo de vecinos denominado Unidos por Carboneras también ha solicitado topes que limiten el exceso de velocidad en la avenida San Judas Tadeo, a un costado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), pero no hay repuesta o "apoyo de presidencia, puras negativas".

"Se han presentado percances automovilísticos y nuestra preocupación es que se vaya a presentar algo más grave, ahí hay una escuela", finalizó.