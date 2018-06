Consejera de Villas del Álamo rebasó sus funciones al bajar propaganda de candidata

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alejandra Eliza López Sandoval, consejera presidenta del distrito 17 Villas del Álamo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se extralimitó en sus funciones al autorizar tres oficios para que se bajara la propaganda electoral de la excandidata a diputada local Neidy Ivonne Gómez Baños.Durante la sesión de este lunes, el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) evidenció que la presidenta no tomó en cuenta al órgano colegiado (a los demás consejeros) para ordenar el retiro de la propaganda electoral de la candidata de la coalición Por Hidalgo al Frente (PAN-PRD), luego que se le revocara su candidatura.La presidenta “se apartó del principio de legalidad, fuera del procedimiento y extralimitándose en sus funciones que se establece en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones previstas en la Constitución Local, el Código Electoral y reglamentos”, expresó la magistrada Mónica Mixtega.Dichos preceptos establecen que los órganos desconcentrados tienen una perspectiva de ‘ente colegiado’, por lo que todo asunto o resolución tiene que ser consultado por el pleno.Cabe señalar que esta revocación no tiene mayor efecto que señalar la irregularidad cometida por la autoridad electoral, toda vez que la excandidata Neidy Ivonne ya no tiene la candidatura y su propaganda fue retirada.