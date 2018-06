Federación de taxistas acusa a Julio Menchaca de beneficiarse con 200 concesiones

Pedro Solares Cuevas, quien encabeza la Federación Única de Trabajadores del Volante (FUTV) señaló que a través de una asociación civil y presta nombres, el candidato al Senado por Morena, Julio Menchaca Salazar, obtuvo cerca de 200 concesiones durante la administración de Manuel Ángel Núñez Soto, por lo que la organización prevé una denuncia.

Solares acotó que tras el debate que se llevó a cabo el día de ayer en el que se retomó el tema de concesionarios, 17 integrantes del FUTV manifestaron "inquietud" para aclarar el número de concesiones que supuestamente se otorgaron en la administración del exgobernador Núñez Soto (1999-2005).

El líder de la FUTV, puntualizó que a través de la asociación civil denominada Servicios Generales del Tercer Milenio S.A de C.V., el aspirante al Senado adquirió dichas concesiones.

Puntualizó que dicha asociación se creó el 6 de marzo de 2005 con domicilio en el Parque Hidalgo a través de presta nombres como María Guadalupe Vera Reyes, Anselmo Arturo Arteaga Valera y Arturo García de León Pereyra; sin embargo, aunque no existe la organización, quedó asentada en el acta constitutiva de los servicios Tercer Milenio.





Solares Cuevas indicó que las concesiones se otorgaron legalmente durante la administración de Núñez Soto y no en la de Miguel Ángel Osorio Chong o Francisco Olvera Ruiz; no obstante, refirió que la problemática radica en que las concesiones solo pueden ser transferidas, no vendidas a particulares.

"Tú te entrevistabas y ellos te ponían el precio por la transacción (...) está prohibido venderlas, pero en la transferencia no hay delito", dijo.

Asimismo, la Federación acusó que las más de 200 unidades estaban reguardadas en un predio en San Juan Tizahuapan, municipio de Epazoyucan.

"Las personas de la sociedad anónima era como un secreto a voces, todo mundo sabíamos de quién era".

Por lo expuesto, el dirigente de la Federación expuso que se reunirá con su equipo jurídico para ver si aún hay tiempo de presentar una denuncia y darle las concesiones "a los auténticos trabajadores del volante".